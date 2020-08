Deadpool-Star startet Streaming-Dienst - mit einem einzigen Film

Ryan Reynolds ist nicht nur ein Hollywood-Star, weil er in Blockbustern wie Deadpool die Hauptrolle spielt, der 43-Jährige ist vor allem für seinen Humor bekannt. Seine Blödeleien in sozialen Medien sind legendär, auch die neueste Aktion ist mehr als witzig.

Foolproof überall, wohin man blickt

Dieser Tage starten nahezu alle großen Sender und Medienunternehmen einen eigenen Streaming-Dienst und man kann wohl schon jetzt prophezeien, dass nicht alle diese massive Fragmentierung überleben werden. Der mit Abstand kleinste, aber auch witzigste Streaming-Dienst heißt Mint Mobile+ . Das Portal hat ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, nämlich einen einzigen Film: Foolproof.Die Gauner-Komödie mit Ryan Reynolds und Kristin Booth aus dem Jahr 2003 taucht auf Mint Mobile+ allerdings nicht nur einmal auf, sondern in gleich mehreren "Versionen". Dabei ist jedoch nur das Cover- bzw. Teaser-Bild anders, der Film dahinter ist stets derselbe. Allerdings sind bereits dieses Teaser wie ein Genre-Querschnitt.Auf einem Artwork präsentiert sich Reynolds wie in einem Liebesfilm, andere erinnern an Mission: Impossible oder mit einer Schwarz-Weiß-Optik an einen düsteren Streifen.Auch die für Streaming-Portale typischen Kategorien wurden nachgeahmt, so gibt es u. a. "Original Originals", "Kind of Originals" und "Unoriginal Originals". Dazu kommen auch noch die "Top-10 in den USA", diese werden natürlich von Foolproof dominiert.Das Ganze ist natürlich eine Werbeaktion für Mint Mobile, einem US-amerikanischen Prepaid-Anbieter. Reynolds hat allerdings bereits angekündigt, dass das "Data-Team bereits festgelegt hat", dass man den Dienst bereits zum Wochenende hin wieder einstellen muss. Dass Mint Mobile den Deadspool-Star als Werbebotschafter "auserwählt" hat, ist übrigens kein Zufall: Reynolds hat Ende vergangenen Jahres einen Anteil am Unternehmen erworben.