Microsoft gibt bekannt, wann Project xCloud für alle Nutzer startet

Derzeit befindet sich Microsofts Spiele-Streaming-Service noch in der Test­phase, doch heute hat Microsoft bekannt gegeben, wann das Angebot seinen regulären Dienst aufnehmen wird: am 15. September 2020. Den Anfang macht Android , iOS-Nutzer müssen noch warten.

Teil von Xbox Game Pass Ultimate

iOS-Support mit Fragezeichen

Ark: Survival Evolved

Bleeding Edge

Costume Quest 2

Crackdown 3 (Kampagne)

Destiny 2

F1 2019

Forza Horizon 4

Gears of War: Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears 5 Ultimate Edition

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars: Definitive Edition

Halo Wars 2

Halo: The Master Chief Collection

Halo: Spartan Assault

Hellblade: Senua's Sacrifice

Killer Instinct Definitive Edition

Max: The Curse of Brotherhood

Minecraft Dungeons

The Outer Worlds

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Ori and the Will of the Wisps

Quantum Break

ReCore: Definitive Edition

Ryse: Son of Rome

Sea of Thieves: Anniversary Edition

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Sunset Overdrive

Super Lucky's Tale

Tell Me Why

The Bard's Tale Trilogy

Wasteland 2: Director's Cut

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Yakuza Kiwami 2

Die Redmonder veröffentlichten auch weitere Details zum bisher als Project xCloud bekannten Dienst, allen voran wie man es nutzen kann bzw. was das Microsoft-Spiele-Streaming kosten wird. Dazu gibt es auch eine Antwort, die gleich mehrere Fragen beantwortet: Xbox Game Pass Ultimate.Denn das Streaming wird in das große Game Pass-Angebot integriert, dieses bietet derzeit Microsofts "Netflix für Spiele" für PC und Xbox sowie den Xbox Live Gold-Zugang. Dieses Paket bekommen Spieler regulär für 12,99 Euro im Monat (im ersten Probemonat bezahlt man einen symbolischen Euro), zusätzliche Kosten fallen für das Spiele-Streaming nicht an.Einen dezidierten Namen bekommt Project xCloud offenbar nicht, das passt aber sicherlich in das Bild, das die Redmonder mit dem Xbox Game Pass Ultimate vermitteln wollen, nämlich einem Rundumsorglos-Paket für Gaming.Los geht es wie erwähnt auf Android-Smartphones und -Tablets, offiziell wird die Streaming-Funktionalität anfangs noch als Beta geführt. Wann iOS folgt, ist derzeit nicht bekannt. Gegenüber The Verge ließ Microsoft ausrichten, dass man hinsichtlich des mobilen Apple-Betriebssystems derzeit nichts mitzuteilen habe. Überraschend ist das Fehlen des iOS-Supports nicht.Das Fehlen von iOS hängt aller Wahrscheinlichkeit nach mit den strikten Richtlinien von Apple beim App Store zusammen. Was genau Probleme bereitet, ist nicht bekannt, allerdings ist auch Googles Stadia nicht auf iOS verfügbar.Zum Start sollen 100 Spiele für die Streaming-Funktionalität verfügbar sein bzw. unterstützt werden. Die komplette Liste hat Microsoft bislang nicht freigegeben, sondern nur eine Auswahl von 36 Titeln: