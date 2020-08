Fruchtiger Rechtsstreit: Apple geht gegen App mit Birnen-Logo vor

Geht es nach Apple, lassen sich Äpfel doch mit Birnen vergleichen. Erneut hat der iPhone-Erfinder ein kleines Unternehmen im Visier, dass versucht sein Logo in Birnenform beim US-Patentamt zu registrieren. Doch die Fir­ma Prepear Inc. versucht sich jetzt zu wehren.

Apples Vorgehen gegen Obst-Logos ist keine Seltenheit

Prepear / Apple

Wie der Blog iPhone in Canada berichtet, beschäftigt sich die Rechtsabteilung von Apple der­zeit mit einer Markenanmeldung der Firma Prepear und ihrer gleichnamigen iOS- und An­dro­id-App . Diese hat sich dazu entschieden mit einem Birnenlogo (englisch "Pear") auf­zu­tre­ten, gegen das Apple scheinbar in letzter Minute vor dem US-amerikanischen Patentamt Ein­spruch eingelegt hat. Nachdem die US-Behörde vorerst grünes Licht gab, steht das kleine Un­ter­neh­men mit fünf Mitarbeitern jetzt vor einem kostspieligen Rechtsstreit.In Cupertino sieht man in der Birne von Prepear eine zu starke Ähnlichkeit zum Apple-Logo, während der COO der angezählten Firma, Russell Monson, von einem strategischen Vor­ge­hen gegen alle Markenanmeldungen in Verbindung mit Obst ausgeht. In einer aktuell ge­schal­te­ten Petition auf Change.org sagt er: "Auch gegen Firmen aus Deutschland ging Apple bereits vor. Im letzten Jahr geriet der rhei­ni­sche Fahrradweg zwischen Bornheim und Wachtberg mit seinem Logo der Apfelroute in einen Rechtsstreit mit dem Konzern. Etwas weiter zurück liegt der Fall des Bonner Cafés Apfelkind , dessen Markenanmeldung im Jahr 2011 von Apples Anwälten ins Visier genommen wurde. Beide Unternehmen konnten letztendlich jedoch ihre Logos verwenden, nachdem Apple seine Einsprüche zurückgezogen hatte. Einen "Sieg" verbuchte Apple hingegen im Rechtsstreit ge­gen Pear Technologies , das 2017 eine stilisierte Birne als Logo anmelden wollte.Es bleibt abzuwarten wie der Streit zwischen der Kochbuch-App Prepear und Apple endet, der aufgrund der hohen Kosten bereits einen Arbeitsplatz vernichtet hat.