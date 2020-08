Windows 10 Version 2004: Probleme behoben, Rollout wird erweitert

Microsoft hat Ende Mai das diesjährige Frühjahrs-Update veröffentlicht und nach einem ordentliche Start im ersten Monat ist die Verteilung im zweiten etwas bis sehr ins Stocken geraten. Das steuert Microsoft aber ganz bewusst und nun dürfte es einen weiteren Schub geben.

Viele "Blocker" wurden behoben

Fehler oder Probleme während oder nach dem Aktualisieren von Geräten mit Conexant ISST-Audiotreibern. Geräte mit betroffenen Conexant ISST-Audiotreibern erhalten möglicherweise einen Fehler oder Probleme mit Windows 10, Version 2004. Dieses Problem stammt aus dem Mai 2020.

Geräte mit betroffenen Conexant ISST-Audiotreibern erhalten möglicherweise einen Fehler oder Probleme mit Windows 10, Version 2004. Dieses Problem stammt aus dem Mai 2020. Probleme beim Aktualisieren oder Starten von Geräten, wenn aksfridge.sys oder aksdf.sys vorhanden ist. Bei Geräten mit Apps oder Treibern, die bestimmte Versionen von aksfridge.sys oder aksdf.sys verwenden, können Probleme beim Aktualisieren oder Starten auftreten.

Bei Geräten mit Apps oder Treibern, die bestimmte Versionen von aksfridge.sys oder aksdf.sys verwenden, können Probleme beim Aktualisieren oder Starten auftreten. Nutzung der Maus in einigen Apps kann bei einigen IME-Benutzern (Input Method Editor) zu Problemen führen. Benutzer des Microsoft IME für Chinesisch und Japanisch erhalten möglicherweise eine Fehlermeldung oder die App reagiert nicht mehr oder wird geschlossen.

Vergangene Woche haben die Marktforscher von AdDuplex neue Zahlen der Verteilung der einzelnen Windows 10-Versionen veröffentlicht , besonderes Interesse galt hierbei natürlich dem Mai 2020-Update alias Version 2004. Dieses hat im ersten Monat einen soliden Marktanteil von sieben Prozent erreicht, im zweiten kamen aber nur noch 4,6 Prozent dazu, insgesamt sind es also mit Ende Juli 11,6 Prozent gewesen.Doch in den nächsten Tagen und Wochen dürfte sich diese Zahl wieder deutlich erhöhen, berichtet Thurrott . Denn nach "auf Maschinenlernen basierendem Training" sowie der Behebung mehrere Blocker habe Microsoft den Rollout von Windows 10 Version 2004 nun erweitert.In einem vor kurzem aktualisierten Support-Dokument teilt Microsoft mit: "Version 2004 ist für Benutzer mit Windows 10-Geräten mit den Versionen 1903 und 1909 verfügbar, die über Windows Update manuell nach Updates suchen." Man starte nun aber eine neue Phase des Rollouts, Basis dafür ist wie erwähnt maschinelles Lernen. Automatisch aktualisiert werden u. a. Rechner, deren aktuelle Windows 10-Version sich dem End of Service-Termin nähert, also Gefahr läuft, auszulaufen.Microsoft hat überdies geschafft, in den letzten Wochen die Anzahl der so genannten Blocker stark zu reduzieren. Als solches werden Probleme bezeichnet, die einen Rechner von einem Update auf Version 2004 kategorisch ausschließen. Bisher gab es neun derartiger Blocker, die komplette Übersicht der bekannten Probleme (gelöst und noch offen) ist in einer Microsoft-Dokumentation zu finden.Folgende drei Probleme werden noch untersucht: