ESENT-Warnung: Windows 10 Mai 2020 Update verlangsamt Spiele

Anwender, die auf das Windows 10 Mai 2020-Update aktualisiert haben, haben eine merkwürdige Entdeckung gemacht. Zum einen bekommen sie in den Ereignisanzeigen ESENT-Warnungen präsentiert, zum anderen ist ihre PC-Leistung beim Spielen drastisch reduziert.

Wie macht sich das Problem bemerkbar?

Windows 10: Kumulativer Patch des Mai-Updates

Das meldet jetzt das Online-Magazin Beta News . Falls das nun dem einen oder anderen bekannt vorkommt, der liegt ganz richtig. Schon vor über einem Jahr hatte es einen Win­dows-Bug gegeben, der bei zahlreichen Nutzern nach dem Update auf das damalige Windows 10 Mai Update Version 1903 zu der Anzeige von ESENT-War­nun­gen geführt hatte. Über das Problem hat­ten damals die Kollegen von Deskmodder be­rich­tet . Dann gab es eine Fehlerbehebung zum Patch-Day, und das Problem mit den ESENT-War­nun­gen war gefixt.Aber erst noch einmal ganz von vorn und zurück zu Windows 10 Version 2004 alias Win­dows 10 Mai 2020 Update. Betroffene hatten über folgende Probleme nach dem Update be­rich­tet: Ihr Rechner läuft vor allem bei Games auffällig langsam. Ein Blick in die Er­eig­nis­an­zei­ge zeigt ESENT-Warnungen mit verschiedenen Codes wie "Event ID 642" an. ESENT ist die Abkürzung für "Extensible Storage Engine", dahinter verbirgt sich ein Da­ten­bank­sys­tem. Kommt es hierbei zu einer Warnung, ist häufig die Datenbank, die von Windows in dem Mo­ment des Fehlers benutzt werden sollte, nicht vorhanden oder es gibt andere Fehler bei der Erkennung oder beim Umgang mit einer Gruppenrichtlinie.Laut Beta News bemerkt man eine deutlich verringerte Spieleleistung in Titeln wie Tom Clan­cy's Rainbow Six Siege und Call of Duty: Warzone. Die verminderte Leistung taucht aber nur bei Spielen auf.Auch Windows Latest hat ESENT-Feh­ler­mel­dun­gen gesammelt. Demnach gibt es mitt­ler­wei­le eine Vielzahl an Beschwerden, die in Mi­cro­softs eigenen Foren, bei Reddit und auf an­de­ren Webseiten veröffentlicht wurden. Die ESENT-War­nun­gen sind sehr unterschiedlich und beziehen sich auf Microsoft Edge, die Ka­ta­log­da­ten­bank von Windows und Video.UI. Da die ESENT.DLL von verschiedenen Kom­po­nen­ten von Windows verwendet wird, ist nicht klar, welche besonderen Ereignisse die War­nung auslösen.Bei Microsoft ist bisher von diesen Fehlern noch nichts zu lesen. Daher kann man nur spe­ku­lie­ren, was das Problem verursacht - und abwarten, bis ein Update kommt.