Media Creation Tool aktualisiert: Problem bei Medien-Erstellung behoben

Microsoft hat bereits die ersten Probleme, auf die Nutzer bei dem Versuch auf die neue Windows 11 Version 2022 aktualisieren wollten, behoben. Daher gibt es jetzt auch ein aktualisiertes Media Creation Tool. Ihr findet es ab sofort im WinFuture Downloadbereich

Außerplanmäßiges Update

Neue Buildnummer 22621.525

KB5019311 Dieses nicht sicherheitsrelevante Update enthält Qualitätsverbesserungen. Zu den wichtigsten Änderungen gehören:



Behebung von Lokalisierungsproblemen bei einigen Installationsdateien. Diese Probleme können dazu führen, dass Sie keine Installationsmedien für nicht englische Sprachen erstellen können.

Wenn Sie frühere Updates installiert haben, werden nur die in diesem Paket enthaltenen neuen Updates heruntergeladen und auf Ihrem Gerät installiert. Dieses nicht sicherheitsrelevante Update enthält Qualitätsverbesserungen. Zu den wichtigsten Änderungen gehören:

Media Creation Tool - Windows 11 ISO laden

Das Media Creation Tool (kurz MTC) dient dazu, ein Upgrade zu erzwingen oder ein USB-Flash-Medienlaufwerk für eine Neuinstallation von Windows 11 /10 zu erstellen. Damit kann man sofort auf die jeweils neueste Version wechseln. Wie das funktioniert, haben wir für euch in unserer Windows-FAQ Schritt für Schritt erläutert.Mit dem Start von Windows 11 22H2 wurde das Media Creation Tool entsprechend angepasst, sodass die richtigen ISOs angeboten werden. Allerdings gab es da einen Bug, der bei Nutzern unter Umständen dazu führte, dass sie keine Installationsmedien erstellen und somit auch nicht auf die neue Windows-Version wechseln konnten. Benutzer berichteten, dass sie das neue Betriebssystem nicht installieren konnten, wenn sie eine andere Sprache als Englisch (US) gewählt hatten.Den Fehler hat Microsoft bereits vor einigen Tagen mit dem sogenannten Notfall-Patch oder außerplanmäßigem Update korrigiert ( wir berichteten ). Details über die Probleme findet man unter KB5019311. Dementsprechend wurde nun auch das Media Creation Tool angepasst, damit Nutzer die neuesten Builds laden können. Wir haben die Release-Notes am Ende dieses Beitrags mit angefügt, denn das dürften auch alle Änderungen für das MCT sein.Das Media Creation Tool lädt daher ab sofort Build 22621.525 des Windows 11 2022 Updates. Dieses aktualisierte MCT-Tool sollte diese Installationsprobleme beheben und auch Installationsmedien sollten nun wieder korrekt erstellt werden.