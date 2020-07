Windows 10: Mai-Update behebt Probleme mit Recovery-Partitionen

Microsoft löst mit dem Mai 2020-Update (Version 2004) einen Fehler in der Partitionstabelle vieler Windows 10-Nutzer. Durch eine "falsche" Plat­zierung der Recovery-Partition kam es in einigen Fällen dazu, dass diese nach Feature-Updates mehrfach angelegt wurde.

Keine Probleme mit mehrfach angelegten Partitionen

Besitzer von UEFI-basierten PCs, die ihr Windows 10-Betriebssystem auf einer neuen Fest­plat­te oder SSD installieren, standen bisher vor einem oft diskutierten Problem. Die au­to­ma­tisch angelegte Wiederherstellungspartition wurde entgegen der GPT-Richt­li­nien (GUID Par­ti­tion Table) an erster statt an letzter Stelle eingereiht. Dies führte zu Fehlern, sobald Feature-Updates nach einer größeren Recovery-Partition verlangten und diese nicht erweitert werden könnten. Mit Windows 10 Version 2004 (Mai 2020) behebt Microsoft dieses Problem im In­stal­la­tions­pro­zess, ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen.Wie unter anderem die Kollegen von Windows Latest berichten, kam es im beschriebenen Fall zu unnötig beibehaltenen, alten und mehrfach neu angelegten Wie­der­her­stel­lungs­par­ti­tio­nen. Grund dafür ist, dass die Windows-eigene Datenträgerverwaltung nicht dazu in der Lage ist, die Recovery-Partition automatisch zu vergrößern, wenn diese nicht am Ende der Partitionstabelle geführt wird. Während versierte Windows 10-Nutzer die älteren, obsoleten Partitionen einfach löschen, dürfte Otto Normalverbraucher lediglich einen schrumpfenden Festplatten-Speicher beobachten.Das Mai 2020-Update bringt die GPT bei Neu­in­stal­la­tio­nen des­halb wieder in die richtige Rei­hen­fol­ge: Sys­tem-, Windows- und Recovery. Eine Nutzung des "diskpart.exe"-Tools in der Ein­ga­be­auf­for­de­rung (Kom­man­do­zei­le) oder die von dritten Par­ti­tions­pro­gram­men ist nicht mehr nötig. Zudem trat das Problem we­ni­ger bei Besitzern von Erstausrüster-PCs (OEM) auf, da diese ab Werk in den meisten Fäl­len mit an­ge­pass­ten Partitionstabellen arbeiten, welche die Recovery-Partition automatisch an das Ende der Liste setzen.