Redmond, we have a problem: Patch gegen Probleme sorgt für Probleme

Microsoft hat Anfang des Monats seinen allmonatlichen Patch-Day abgehalten und nach der Installation des dazugehörigen Updates klagten einige Nutzer über Probleme mit Druckern Dagegen gab es einen Patch , doch auch dieser macht Probleme.

Microsoft muss handeln

Probleme, die zu Problemen führen: Das ist derzeit das Motto bei Windows 10 und Microsoft. Denn seit der Veröffentlichung von Version 2004 für das aktuelle Betriebssystem werden wöchentlich und teilweise sogar täglich neue Bugs bekannt. Aktuell funktioniert sogar das Bugfixing nicht mehr so wie es soll und in Redmond sollte man sich dringend die Frage stellen, ob es so weitergehen kann.Aktuell geht es wie erwähnt um die jüngsten Drucker-Probleme. Diese gab es nach dem letzten Patch-Day für die Windows 10-Versionen 1903, 1909 und 2004, nach rund einer Woche stellte Microsoft dann auch für alle betroffenen Varianten Fehlerbehebungen bereit. Die Bugfixes wurden nicht automatisch auf das System gespielt, Betroffene mussten die Patches manuell aufspielen.Wie sich nun zeigt, war der Verzicht auf eine automatische Installation eine weise Ent­schei­dung: Denn genau dieser Patch sorgt für Abstürze. Wie bereits gestern berichtet, hat Mi­cro­soft das Verhalten bereits im dazugehörigen Support-Beitrag aktualisiert . Das Hin und Her von Microsoft ist in diesem Fall gut gegangen. Denn der Patch ist eigentlich keiner, man kann hier eher von einem optionalen, aber dennoch vermurksten Hotfix sprechen.Microsoft sollte sich dieser Tage dringend zu einer Krisensitzung zusammenfinden und sich überlegen, wie man die Qualitätssicherung wieder in den Griff bekommt. Denn auch wenn die Corona-Krise sicherlich eine Rolle spielt, so eine Fehlerschwemme wie man sie derzeit erleben muss, darf sich nicht wiederholen. Ob Microsoft diesbezüglich handlungs- oder lernfähig ist, darf aber durchaus kritisch hinterfragt werden, denn bereits im Oktober 2018 setzte man ein Update (komplett) in den Sand.