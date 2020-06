Windows 10-Fehler erzwingt Neustarts, Fix ist angekündigt

Windows 10-Nutzer haben nach den Juni-Patches mit einem kuriosen Problem zu kämpfen: Ihr Rechner meldet ein Problem, welches einen sofortigen Neustart erfordert. Nach dem erzwungenen Neustart funk­tio­niert der PC dann für einen Tag ganz "normal".

Problem mit dem Local Security Authority Subsystem Service

Microsoft schreibt nun folgendes in der Knowledge Base:

Die LSASS-Datei (LSASS = Local Security Authority Subsystem Service) (lsass.exe) kann auf einigen Geräten mit der Fehlermeldung "A critical system process, C:\WINDOWS\system32\lsass.exe, failed with status code c0000008" (Ein kritischer Systemprozess, C:\WINDOWS\system32\lsass.exe, ist mit dem Statuscode c0000008 fehlgeschlagen). Microsoft arbeitet an einer Lösung und wird in einer kommenden Version ein Update zur Verfügung stellen.

Dass geht aus verschiedenen Nutzer-Meldungen hervor, die das Online-Magazin Bleeping Computer gesammelt hat. Microsoft hat nach den Anfang des Monats veröffentlichten regulären Juni-Patches für Windows 10 jetzt bestätigt, dass ganz unterschiedliche Probleme bei Nutzern aufgetaucht sind. Der Konzern erläutert diese Bugs nun im Einzelnen auf den entsprechenden Support-Seiten zu den einzelnen Updates . Zudem verspricht Microsoft, für den Fehler, der zu einem erzwungenen Neustart führt, ein Update nachliefern zu wollen.Hintergrund ist ein Fehler mit der sogenannten LSAS-Service (Local Security Authority Subsystem Service, LSASS). Dieser Dienst ist für die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien auf Windows-Systemen verantwortlich und wird vom System verwendet, um Einträge zum Sicherheitsprotokoll hinzuzufügen und um Benutzeranmeldungen, Kennwortänderungen und die Erstellung von Zugriffstoken zu handhaben. Wenn es ein Problem mit dem Dienst gibt, verliert der Nutzer sofort den Zugriff auf alle auf dem Rechner verfügbaren Konten. Meist wird dann eine kryptische Fehlermeldung angezeigt, die dem Anwender nicht bei der Frage hilft, was da schiefgelaufen ist. Windows startet sich dann neu.Nutzer melden, dass sie nach dem erzwungenen Neustart meist erst einmal für 24 Stunden Ruhe hatten und mit dem System arbeiten konnten, bis der Fehler erneut auftrat. Das wiederholt sich den Berichten zufolge aber regelmäßig.Betroffen sind Geräte mit Windows 10 1809 oder höher, die den Juni-Patch vom 9. Juni oder ein neueres optionales Update installiert haben. Damit betrifft es im Grunde alle Windows 10-Versionen, die viel genutzt werden, nur die bereits aus dem Support gefallenen Versionen weisen den Fehler nicht auf. Wie weit verbreitet der Fehler ist, also ob es sich um ein generelles Problem handelt oder nur vereinzelt auftaucht, ist derzeit nicht bekannt.Microsoft verspricht einen Fix per Update, hat aber für die Zwischenzeit keine Lösung parat.Man könnte die Updates deinstallieren, hat dann jedoch das Problem, dass man nicht auf dem aktuellen Sicherheitsstand ist.