Probleme beim Patch-Day: Updates verfügbar, Informationen nicht

Microsoft kämpft aktuell mit Schwierigkeiten im Bereich der Support-Dokumente, die Nutzer bei Problemen und für Informationszwecke zu Hilfe nehmen können. Welcher Art die Schwierigkeiten sind, ist nicht bekannt - nur so viel: Es kommt zu Verzögerungen beim Patch-Day.

Infos werden nachgereicht

Wer aktuell die Knowledge Base von Microsoft öffnet, um zum Beispiel Einzelheiten zu den am heutigen Patch-Day behobenen Sicherheitslücken zu erfahren, wird mit Fehleranzeigen konfrontiert. Soweit derzeit bekannt ist, betrifft das Problem mit dem Patch-Day nur die Veröffentlichung der Release-Notes. Die Verteilung der Patch-Day-Updates ist aber regulär gestartet. Das heißt, dass ihr bereits die neuesten Patches über die Windows-Update-Funktion beziehen könnt, derzeit fehlen nur die sonst in den Support-Dokumenten veröffentlichten Details zu Buildnummern, Update-Versionen, Fehlerbehebungen und so weiter.Laut dem Online-Magazin Bleeping Computer ist Microsoft aber dabei das Problem zu identifizieren und erbittet einfach ein wenig Geduld. Die Informationen zum Patch-Day kommen daher heute etwas später:"Das Sicherheitsupdate vom Februar 2021 ist jetzt für alle unterstützten Versionen von Windows verfügbar. Versionshinweise zu diesen Updates werden möglicherweise mit einer Verzögerung von bis zu einer Stunde veröffentlicht. Wir werden die Versionshinweise teilen, nachdem sie veröffentlicht wurden. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld", so Microsoft in einer Erklärung.