Windows 10: Neuer Bug im Mai-Update aktiviert ungefragt Tabletmodus

Die jüngste Windows-10-Version 2004 , besser als Mai-Update bekannt, kann Nutzern auch auf PCs ohne Touchscreen die Tablet-Be­nut­zer­ober­fläche des Betriebssystems aufdrängen. Verursacht wird dieser Bug of­fenbar durch das kumulative Update KB4557957

Touch-Optimierung geht zu weit

Tabletmodus wieder deaktivieren

Windows 10: Kumulativer Patch für Version 2004

Das ungefragte Aktivieren des Tablet-Modus nach der Installation des aktuellen Sammel-Updates kritisieren laut Windows Latest mehrere Windows 10-Anwender im offiziellen Feedback-Hub . Leider handelt es sich dabei nur um einen von diversen Fehlern, die das Windows-Team in diesen Wochen unter der Version 2004 auszumerzen hat Zusätzlich zu den Sicherheitsverbesserungen sollte KB4557957 laut offiziellen Angaben die Be­nut­zer­er­fah­rung bei Touch-Bedienung optimieren und einen nahtlosen Wechsel zwischen Tab­let- und Desktop-Modus ermöglichen. Leider bringen ganz offensichtlich genau diese An­pas­sun­gen ungewünschte Nebeneffekte mit Ist auf einem Desktop-PC oder Notebook nach der Installation von KB4557957 der Tablet-Modus aktiv, lässt sich dies leicht an einigen visuellen Merkmalen der Benutzeroberfläche fest­machen. So vergrößern sich im Touch-optimierten Betrieb beispielsweise die Freiräume zwi­schen einzelnen Desktop-Symbolen oder den App-Icons auf der Taskleiste , und auch zwi­schen den Schaltflächen im Datei-Explorer oder in den Office-Apps finden sich teils deut­lich größere Abstände als üblich.Das hilft bei Geräten mit Touchscreen, um bestimmte Aktionen gezielt mit dem Finger aus­zu­lö­sen, hat für die Bedienung mit der Maus beziehungsweise Trackpad und Tas­ta­tur je­doch kei­nen echten Nutzen. Darüber hinaus wird auch das Suchfeld auf der Taskleiste minimiert, was es für den ein oder anderen Nutzer sicherlich schwieriger auffindbar macht.Für all jene Anwender, die sich derzeit mit dem beschriebenen Bug auseinandersetzen müssen, gibt es glücklicherweise einen recht simplen Weg zur Problembehebung. Unter den Einstellungen von Windows 10 lassen sich der Tablet-Modus und dazugehörige Funktionen jederzeit ab­schal­ten. Dazu die Einstellungen öffnen und dort un­ter "Tabletmodus" -> "Zusätzliche Tab­let­ein­stel­lun­gen ändern" -> "Wenn ich den Tabletmodus nicht verwende" alle Optionen deaktivieren. Da­nach sollte man das System einmal neu starten.Das Problem mit dem Tablet-Modus durch KB4557957 ist kein gravierendes Problem, da es sich recht unkompliziert von jedem Be­trof­fe­nen beheben lässt. Für Microsoft ist es jedoch ein weiteres Negativbeispiel für den Um­gang mit Bugs unter Version 2004. Der Softwareriese bestätigte bereits eine Reihe anderer Probleme