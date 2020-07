Windows 10 Mai-Update: Probleme mit Verbindungs-Status bestätigt

Microsoft hat ein weiteres Problem in Zusammenhang mit dem Windows 10 Mai 2020 Update bestätigt. Bei einigen Nutzern wird nach der In­stal­la­tion der Aktualisierung trotz bestehender Internetverbindung angezeigt, dass keine Verbindung mit dem Netzwerk hergestellt werden konnte.

Nutzer können Workaround verwenden

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet

Microsoft arbeitet an der Fehlerbehebung

Windows 10: Patch für das Mai 2020 Update

Sobald ein Windows 10-PC mit einem drahtlosen oder kabelgebundenen Netzwerk verbunden wird, zeigt das System unter dem Namen des jeweiligen Netzwerks den aktuellen Ver­bin­dungs­sta­tus an. Falls das Internet über das entsprechende Netzwerk erreichbar ist, wird der Status "Verbunden" angezeigt. Das ist bei einigen Nutzern, die das Mai-Update he­run­ter­ge­la­den haben, allerdings nicht der Fall. Obwohl eine Internetverbindung aufgebaut werden konn­te, wird bei den betroffenen Nutzern lediglich der Status "Kein Internet" eingeblendet.Bis Microsoft einen Patch veröffentlicht, kann auf einen Workaround zurückgegriffen werden. Hier­zu muss zunächst der Registry-Editor ge­öf­fnet werden. Das ist möglich, indem die Tas­ten­kom­bi­na­tion "Windows-Taste + R" gedrückt und der Befehl "regedit" eingegeben wird. Nun muss zu der unten vermerkten Adresse ge­wech­selt werden. Hier lässt sich jetzt der Wert "EnableActiveProbing" bearbeiten und von "0" auf "1" setzen. Nun sollte der Status des ak­tu­el­len Netzwerks wieder korrekt angezeigt wer­den. Dieser Workaround scheint allerdings nicht bei allen Nutzern zu funktionieren.Die Adresse für den Workaround lautet:Wie Techradar berichtet, führt Microsoft den Fehler nun im TechNet auf und betont, dass aktuell an einer Lösung gearbeitet wird. Momentan ist noch nicht bekannt, weshalb der Bug auftritt. Womöglich wird ein Patch dann in den kommenden Wochen zur Verfügung gestellt.