Galaxy S20: 120-Hertz-Display bald auch mit voller Auflösung nutzbar

Samsung bietet bei den neuen Top-Smartphones seiner Galaxy S20-Serie erstmals Bildschirme mit einer auf 120 Hertz gesteigerten maximalen Wie­derholfrequenz an. Noch lässt sich diese Möglichkeit aber nur im Full-HD-Betrieb nutzen. Anscheinend ändert sich dies aber bald.

Volles Potenzial soll innerhalb der nächsten Monate nutzbar sein

Technische Daten zum Samsung Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra Modell S20 S20+ S20 Ultra Betriebssystem Android 10 mit Samsung One UI 2.0 CPU Samsung Exynos 990 Display 6,2 Zoll Infinity-O-Display mit Always On, Quad HD+ (3200 x 1440 Pixel), 120 Hz, 563 ppi, Dynamic AMOLED 6,7 Zoll Infinity-O-Display mit Always On, Quad HD+ (3200 x 1440 Pixel), 120 Hz, 563 ppi, Dynamic AMOLED 6,9 Zoll Infinity-O-Display mit Always On, Quad HD+ (3200 x 1440 Pixel), 120 Hz, 511 ppi, Dynamic AMOLED Speicher 8/12 GB RAM, 128/512 GB UFS3.0 12/16 GB RAM, 256/512 GB oder 1 TB UFS3.0 Cloud Samsung Cloud, Google Drive, MS Onedrive Hauptkamera Triple-Kamera, 12 MP Dual Pixel, Blendenweite f/1.8, 12 MP Ultraweitwinkel f/2.2, 64 MP 3-fach optischer Hybridzoom f/2.0, Blitz, Schnellstart, opt. Bildstabilisierung Triple-Kamera, 12 MP Dual Pixel, Blendenweite f/1.8, 12 MP Ultraweitwinkel f/2.2, 64 MP 3-fach optischer Hybridzoom f/2.0, ToF-Sensor, Blitz, Schnellstart, opt. Bildstabilisierung Triple-Kamera, 108 MP Dual Pixel, Blendenweite f/1.8, 12 MP,Ultraweitwinkel f/2.2, 48 MP 10-fach optischer Hybridzoom f/3.5, Blitz,,Schnellstart, opt. Bildstabilisierung Frontkamera 10 MP Dual Pixel, f/2.2, Autofokus, HDR10+, Bewegungs- und Sprachkontrolle, Display-Blitz 40 MP Dual Pixel, f/2.2, Autofokus, HDR10+, Bewegungs- und Sprachkontrolle, Display-Blitz Video 8K 24 fps (Hauptkamera), UHD 4K 30 fps (Front), HDR10+ Videowiedergabe Unterstützte Formate: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WBEM Sensoren Beschleunigungssensor, Barometer, Kompass, Helligkeitssensor, Näherungserkennung, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Gyroskop Akku 4000 mAh, Schnellladen 25 Watt, Qi-Laden 4500 mAh, Schnellladen 25 Watt, Qi-Laden 5000 mAh, Schnellladen 45 Watt, Qi-Laden Verbindungen Bluetooth 5.0, USB Typ C, NFC, WiFi 6 (2,4 + 5 GHz), WiFi direkt, Mirrorlink, Smart View Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE): GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900

3G (HSDPA+): B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)

4G (LTE): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28,B32, B38, B39, B40, B41, B66

5G (nur 5G-Modelle): N1, N3, N5, N7, N8, N28, N40, N77, N78 Sicherheit Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display), Knox 3.5, sicherer Ordner Musik AKG Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos, eingebettete Spotify-Anwendung, unterstützte Formate: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, DSF, APE Satelliten GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Farben Grau, Blau, Rosa Grau, Schwarz Maße 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 166,9 x 76 x 8,8 mm Gewicht 163 Gramm 184 Gramm 220 Gramm Weiteres Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (Nano, Hybrid) + E-Sim, NFC, Micro-SD Verfügbarkeit Voraussichtlich ab 13. März 2020 Preise S20: ab 899 Euro

S20 5G: ab 999 Euro S20+: ab 999 Euro

S20+ 5G: ab 1099 Euro ab 1349 Euro

Samsung

Alle Varianten des Samsung Galaxy S20 bieten neue SuperAMOLED-Displays, die der Her­stel­ler als Dynamic-OLED bezeichnet und mit 120 Hertz maximaler Bildwiederholrate auf­war­ten. Gleichzeitig bieten die Panel eine sehr hohe Auflösung von 3200x1440 Pixeln. Al­ler­dings las­sen sich diese beiden Vorzüge nicht gleichzeitig nutzen, weil Samsung im 120-Hertz-Betrieb nur maximal eine 1080p-Auflösung zulässt.Die Gründe für diese Beschränkung scheinen in den massiven Auswirkungen zu sein, die die hohe Auflösung in Kombination mit der hohen Bildwiederholrate in Form einer massiven Aus­las­tung der CPU und GPU mit sich bringt. Allerdings sieht es aktuell so aus, als würde Sam­sung in dieser Hinsicht innerhalb der nächsten Monate nachbessern wollen.Laut dem meist bestens informierten Max Weinbach, Mitglied des Kernteams bei XDA-Developers , plant Samsung an einer Optimierung der Software des Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra für die Verwendung mit voller WQHD+ Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholrate. Ein entsprechendes Update soll innerhalb der nächsten ein bis drei Monate zu erwarten sein.Kurz zuvor veröffentlichte der Samsung-Spe­­zia­list " Ice Universe " über Twitter seiner­seits einen Screenshot einer noch in der Entwicklung befindlichen Version der Firmware für ein Smart­phone der Galaxy S20-Serie. Darauf ist leicht er­kenn­bar, dass ausdrücklich ein Be­triebs­mo­dus für die Ver­wen­dung der vollen Auf­lö­sung in Ver­bin­dung mit dem 120-Hertz-Betrieb aus­ge­wählt werden kann.Anscheinend will Samsung also tatsächlich die Option anbieten, die vollen Fähigkeiten der neuen Smartphones und ihrer Hardware aus­zu­schöp­fen. Zumindest unter Enthusiasten dürfte diese Möglichkeit gut angenommen werden, selbst wenn dies stark zu Lasten der Akkulaufzeit gehen dürfte.