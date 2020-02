Experte rechnet damit, dass sich das Galaxy S20 schlecht verkaufen wird

Nach diversen Leaks ist das Galaxy S20 vor knapp einer Woche offiziell enthüllt worden und das Gerät will vor allem mit einer Vierfach-Kamera punkten. Doch laut dem renommierten Smartphone-Analysten Ming-Chi Kuo wird das zu wenig sein, um mehr Kunden denn je zu überzeugen.

Galaxy S10 könnte der "Retter" sein

Ming-Chi Kuo von TF International Securities ist zwar in erster Linie als Apple-Spezialist bekannt, doch der Analyst ist auch, was den Rest des Mobilfunkgeschäfts betrifft, bestens informiert. Entsprechend groß ist sein Renommee und die Fachwelt hört aufmerksam zu, wenn er Prognosen abgibt.Im aktuellen Fall dürfte man diese aber vor allem bei Samsung nicht allzu gerne hören. Denn Kuo ist der Ansicht, dass die Verbesserungen in Sachen Kamera beim S20 nicht genug sein werden, um aktuelle Kunden zu einem Upgrade bzw. Abkehr von ihrer aktuellen Hardware zu bewegen.Wie HDBlog berichtet (via Neowin ), rechnet Kuo, dass Samsung rund 32 Millionen Galaxy S20 (alle Varianten zusammengerechnet) verkaufen wird. Das wäre deutlich weniger als beim Galaxy S10, dieses hat sich im vergangenen Jahr nach Expertenschätzungen 36 bis 38 Millionen Mal verkauft.Samsung könnte aber dennoch direkt von den etwas "schlechteren" Verkäufen beim Galaxy S20 profitieren. Denn mit dem Start des neuesten Modells werden laut Kuo die Galaxy S10-Verkäufe anziehen, diese werden die geringeren S20-Umsätze ausgleichen können.Das hat natürlich mit den Preisen zu tun, denn zur Vorstellung des S20 hat Samsung jene des S10 doch signifikant reduziert. Denn das diesjährige Flaggschiff ist teurer als das Modell von 2019: Für die günstigste Variante des Samsung Galaxy S20 muss man mindestens 900 Euro auf den Tisch legen, das Highend-Gerät Galaxy S20 Ultra 5G (16/512GB) kostet satte 1549 Euro.