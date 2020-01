Your Phone: Microsoft plant Copy-Paste-Feature von Handy zu PC

Seit rund eineinhalb Jahren bietet Microsoft mit der "Ihr Smartphone"-App für Android eine Begleiter-Anwendung für Windows 10-PC an. Nun soll die App ein praktisches neues Feature bekommen, und zwar ge­rä­te­über­greifendes Copy und Paste.

Microsoft

Damit kann man dann zum Beispiel auf dem PC etwas markieren und kopieren und es im Smartphone einfügen - oder andersherum. Das berichtet jetzt das Online-Magazin Windows Latest . Microsoft arbeitet seit Wochen an weiteren neuen Funktionen für die Smartphone-App, zumindest schon einmal Android-Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihr Smartphone eng mit in den Arbeitsablauf ihres Rechners zu bringen und Fotos und Dokumente einfach auszutauschen. Zudem kann man SMS-Textnachrichten beantworten oder den Bildschirm des Telefons auf den Monitor spiegeln und auch Anrufe über den PC tätigen.Microsoft arbeitet nun an der nächsten großen Funktion für Windows 10, "die beide Betriebs­systeme weiter integrieren könnte", so heißt es bei Windows Latest. In der neuesten Version von "Ihr Smartphone" sind bereits einige Hinweise darauf enthalten. Unter anderem befindet sich im Code laut der Analyse Verweise auf 'SharedContentPhotos', 'Content­Transfer­Copy­Paste' und 'Content­Transfer­DragDrop'. Das sind alles Sharing-Features, die die Zusam­men­arbeit zwischen Smartphone und PC erleichtern.Die Funktion selbst ist noch inaktiv und ließ sich in dem Versuch von Windows Latest noch nicht zum Laufen bringen. Dafür konnten sie aber einen Screenshot veröffentlichen, auf dem die Option 'Geräteübergreifendes Kopieren und Einfügen' in der App angezeigt wird, sobald die Content Transfer Flags aktiviert wurden. Die Beschreibung besagt, dass Metadaten zwischen den Geräten jedes Mal übertragen werden, wenn "Inhalte" auf das Telefon oder den PC kopiert werden.Microsoft scheint entsprechend weit vorangekommen zu sein mit der Entwicklung dieses neuen Features. Es könnte somit schon in Kürze freigegeben werden, angekündigt wurde die Neuerung aber noch nicht.