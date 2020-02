Samsung Galaxy S20: Hier könnt ihr die neuen Modelle vorbestellen

Kaum vorgestellt, können die neuen Top-Smartphones der Samsung Galaxy S20-Familie auch schon vorbestellt werden. Alle Farben, Modelle und 5G-Variantenfindet man derzeit mit und ohne Mobilfunkvertrag bei Media Markt. Und die Galaxy Buds+ gibt es gratis dazu.

High-End, wohin das Auge reicht: Die neue Galaxy S20-Familie

Comeback der Klapphandys: Das Galaxy Z Flip mit faltbarem Display

Samsung

Endlich ist die Katze aus dem Sack und die neuen Samsung-Smartphones sind da. Der süd­ko­rea­ni­sche Hersteller fackelt nicht lange und bietet die modernen Android-Modelle Galaxy S20, S20+, S20 Ultra sowie das faltbare Smartphone Galaxy Z Flip ab sofort zur Vor­be­stel­lung an. Auch Media Markt feiert die Premiere der nächsten Flaggschiff-Generation und bietet diese auf einer speziellen Samsung Galaxy-Aktionsseite zum Verkauf an.Bereits das günstigste Modell des Samsung Galaxy S20 kann sich mit einem 6,2 Zoll großen 120 Hz OLED-Display, dem flotten Achtkern-Chip Exynos 990 und einem gut dimensionierten 4000-mAh-Akku sehen lassen. Im Mittelpunkt stehen jedoch die neuen Kameras: Bis zu 64 Megapixel nimmt die Triple-Cam auf, die zudem einen 30x-Zoom bietet, auch in dunklen Um­ge­bun­gen für gute Schnappschüsse sorgt und Videos sogar in einer extrem hohen 8K-Auf­lö­sung aufnehmen kann. Und dank der Möglichkeit, den Speicher mit einer MicroSD-Karte zu erweitern, ist genug Platz für eure Fotos und Filme vorhanden.Mit dem Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra hebt Samsung seine Flaggschiffe auf eine neue Ebene. Hier trifft man auf einen 6,7- oder gar 6,9-Zoll-Bildschirm, Akkus mit bis zu 5000 mAh und noch bessere Kamera-Features. Während der ToF-Sensor des S20+ den Weg für weitere Kamera-Modi frei macht, verfügt das Top-Modell S20 Ultra über Sensoren mit satten 108 Megapixeln. Doch damit nicht genug: Auch die Selfie-Kamera setzt auf deutlich höhere 40 Megapixel und der neue Space Zoom erlaubt eine bis zu 100-fache Vergrößerung von Motiven vor der Linse.Die Samsung Galaxy S20-Familie startet bei Media Markt bereits ab 899 Euro. Mit dem Ga­la­xy S20 Ultra kehrt dann ein schnelles 5G-Modem ein, das für die Internet-Zukunft ge­rüs­tet ist. Und wer das S20+ oder S20 Ultra jetzt vorbestellt, erhält die Galaxy Buds+ Wireless-Kopfhörer gratis zum Smartphone dazu. Ausgeliefert wird ab dem 13. März.Die Galaxy S20-Modelle sind euch nicht spektakulär genug? Dann könnte euch das neue Samsung Galaxy Z Flip interessieren, denn Klapphandys sind wieder in Mode. Das faltbare Smartphone wird bereits ab dem 21. Februar ausgeliefert und setzt auf ein 6,7 Zoll großes, flexibles Display samt Snapdragon-Antrieb mit acht Rechenkernen. Samsung hat das Google Android 10-Betriebssystem und die hauseigene One UI 2.0-Oberfläche extra für sein neues Vorzeigemodell optimiert, sodass die Bedienung viele neue Möglichkeiten zulässt.Für die moderne Technik des Galaxy Z Flip verlangt Samsung zwar einen stolzen Preis von 1480 Euro, doch dafür trägt man ein Smartphone in der Hosentasche, das auffällt und eine gewisse Einzigartigkeit mitbringt. Für den südkoreanischen Hersteller sind faltbare Smart­phones die Zukunft, wodurch das neue Galaxy Z Flip auch in den nächsten Monaten und Jahren noch mit diversen Feature-Updates rechnen kann, welche die Vorteile des wie­der­be­leb­ten Formfaktors mehr und mehr ausnutzen werden. Und Samsung lässt euch an diesem Prozess teilhaben.