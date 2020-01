Vodafone greift an und startet Kabel-Gigabit für 39,99 Euro im Monat

Wer aktuell sein Internet per Vodafone sowie einen Kabelanschluss bezieht und erwägt, seine Geschwindigkeit zu erhöhen, der kann sich auf Mitte Februar freuen. Denn Vodafone wird einen Tarif namens GigaCable Max einführen und der kann sich sehen lassen - auch für Neukunden.

Vodafone greift mit Preis und Speed an

Vodafone

Vodafone wird zwischen 17. Februar und 5. April 2020 Neu- und Bestandskunden ein Angebot mit dem Namen GigaCable Max machen und dieses kann man zweifellos als Hammer bezeichnen. Denn dieser Tarif bietet Gigabit-Geschwindigkeit (also 1000 Mbit/s) zum monatlichen Preis von gerade einmal 39,99 Euro. Das ist zwar offiziell noch nicht bestätigt worden, laut Informationen von MobiFlip hat der Preis aber auch keinen Haken, ist also von Anfang an dauerhaft und hat auch keine "In den ersten zwölf Monaten X und danach Y"-Klausel.Es soll auch keine Wechselgebühr anfallen, zusätzlich dazu soll es überdies Wechselprämien geben, bei denen Kunden den Basispreis für bis zu zwölf Monate sparen können. Letzteres hängt allerdings von den jeweiligen individuellen Konditionen des bestehenden Vertrages ab.Voraussetzung ist hierfür natürlich, dass Vodafone-Kabel am jeweiligen Wohnort auch tatsächlich verfügbar ist sowie auch ( Check hier ), dass der Gigabit-Download (beim Upload sind es derzeit in der Regel 50 Mbit/s) tatsächlich angeboten wird. Wer nur eine Leitung mit 500 Mbit/s oder 400 Mbit/s buchen kann, der bekommt ebenfalls diesen Preis für die langsamere Geschwindigkeit.Freilich: Ob man das Gigabit auch in der Praxis bzw. stabil bekommt, ist eine andere Frage, hier schwankt die Qualität von Vodafone-Kabel mitunter. Das Angebot, das derzeit explizit noch nicht bestätigt wurde, ist aber vor allem auch für jene interessant, die bereits einen Kabel-Anschluss haben, damit zufrieden sind, aber einen ähnlichen Preis für eine langsamere Leitung bezahlen. Überdies wird Vodafone auch bei GigaCable Max diverse Kombi-Angebote im Programm haben, darunter mit diversen Sky-Paketen.