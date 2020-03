Reduziert: Neue Mobilfunk-Aktion mit 5 statt 4 GB LTE für nur 7,99 Euro

Bei Drillisch gibt es wieder eine neue Wochen-Aktion für eine der Mobil­funk-Marken: Dabei erhält man noch bis zum 20. März bei SIM.de den LTE All 4 GB-Tarif mit einem GB extra für die gesamte Laufzeit. Der Tarif kostet dabei nur noch 7,99 statt 9,99 Euro im Monat.

LTE-Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s Download

Leidiges Thema Datenautomatik

Aktion bis 20. März

5 statt 4 GB plus Allnetflat für 7,99 Euro/Monat

Drillisch

Bei SIM.de gibt es jetzt für kurze Zeit 5 GB statt 4 GB im LTE All-Tarif für monatlich 7,99 Euro. Der Tarif kostet regulär 9,99 Euro und ist nur bis zum 20. März mit den neuen Kon­di­tionen buchbar. Der Tarif enthält neben dem Datenpaket eine SMS- und Telefonflat in alle deutschen Netze. Zum Vergleich: Die Allnetflat mit 6 GB Datenpaket kosten bei SIM.de aktuell 14,99 Euro, eine Allnetflat mit 2 GB gibt es für 6,99 Euro im Monat.Weitere Kosten gibt es nicht: Der Bereitstellungspreis (regulär 19,99 Euro) entfällt derzeit komplett - egal, ob man sich für den Vertrag mit 24 Monaten Laufzeit oder für die monatlich kündbaren Variante entscheidet.Bei der neuen SIM.de-Aktion bietet Drillisch jetzt für monatlich 9,99 Euro eine Telefon-, SMS- und Internet-Flat, bei der 5 GB Datenvolumen mit LTE-Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s Download und 32 MBit/s Upload genutzt werden können. Das Ganze läuft im Netz von Telefónica bei O2. Nach Erreichen der 5 GB wird auf nur noch 16 kBit/s im Download und Upload gedrosselt.Alternativ kann man sich mit der sogenannten Datenautomatik über den restlichen Monat retten, bei der man bis zu drei Mal 200 MB zusätzliches Volumen für jeweils 2 Euro buchen kann. Aber Achtung: Wer die Datenautomatik nicht eigenständig deaktiviert, kommt auf bis zu sechs Euro Mehrkosten im Monat für ver­hält­nis­mäßig wenig Daten-Extra. Die Deaktivierung kann man einfach selbst online in der Service­welt von Drillisch durchführen.Die Aktion endet bereits wieder am 20. März um 11 Uhr . Es gibt derzeit noch eine Bonus-Regelung bei Rufnummer-Mitnahme. Dabei gibt es bis zu 10 Euro Wechselbonus, wenn man seine bisherige Telefonnummer von einem anderen Anbieter mitnimmt. Dabei sollte man aber die Kosten der Mitnahme seines aktuellen Anbieters beachten.