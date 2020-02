Coronavirus: ZTE stellt Mitarbeiter vor MWC-Besuch unter Quarantäne

Noch bevor LG seinen Verzicht auf die Teilnahme an der weltweit größten Mobilfunkmesse bekanntgab, sagte mit ZTE ein weiterer wichtiger Her­stel­ler seine Presse-Veranstaltung ab. Dank strikter Selbstquarantäne und anderer Maßnahmen, will der Konzern aber dennoch am MWC 2020 teilnehmen können.

Zwei Wochen nur Hotel?

Der chinesische Netzwerkausrüster und Smartphone-Hersteller ZTE hat zwar seine Pressekonferenz auf dem Mobile World Congress 2020 aufgrund der Folgen des Coronavirus abgesagt, will aber dennoch präsent sein. Jetzt erklärte ZTE, wie man Mitarbeiter und Besucher der Messe schützen will. Dazu gehört auch, dass sich die chinesischen Mitarbeiter vor der Veranstaltung wochenlang selbst unter Quarantäne stellen sollen.Wie ZTE in einer Presseaussendung verlauten ließ, gilt für alle Mitarbeiter des Unternehmens, die zum Mobile World Congress nach Barcelona reisen, dass sie sich nach ihrer Ankuft in Europa "einer zweiwöchigen Selbstisolierung zu unterziehen" haben. Darüber hinaus will ZTE alle Mitarbeiter, unabhängig davon, ob sie aus China stammen oder nicht, schon Wochen vor der Ende Februar stattfindenden Messe auf mögliche Symptome des Coronavirus untersuchen.Selbst Vertreter des Managements von ZTE, die auf dem MWC 2020 an Treffen mit hochrangigen Vertretern anderer Unternehmen Kontakt haben werden, müssen sich direkt nach ihrer Ankunft in Europa sofort für mindestens zwei Wochen einer "Selbstisolierung" unterziehen. Im Grunde dürfen sich die betroffenen Mitarbeiter nur noch in ihrer Unterkunft wie etwa dem jeweiligen Hotel aufhalten. Darüber hinaus will ZTE seinerseits auch dazu beitragen, auf der Messe selbst Kontaktinfektionen der Besucher zu vermeiden.Dazu wird der gesamte Messestand ebenso wie das dort verwendete und ausgestellte Equipment nach Angaben des Unternehmens täglich desinfiziert. Zudem sollen am Stand selbst hauptsächlich Mitarbeiter aus Europa zum Einsatz kommen, während ZTE mit dem Veranstalter der Messe, dem Mobilfunkverband GSMA, eng zusammen­arbeitet, um weitere Schutz­maßnahmen zur Vorbeugung gegen das Corona­virus umzusetzen.