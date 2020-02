Coronavirus: Engpass bei Asus, Smartphone-Zulieferer pessimistisch

Während Huawei und einige andere Technologiefirmen trotz des Aus­bruchs des Coronavirus weitestgehend von Ausfällen ihrer Produktions­stätten verschont blieben, hat die wachsende Ausbreitung der Krankheit für andere Smartphone-Hersteller durchaus direkte Folgen.

ASUS

Der taiwanische PC-Hersteller Asus musste jüngst verkünden dass sein neues Gaming-Smartphone Asus ROG Phone II aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus und der damit verbundenen Einschränkungen vorläufig von Engpässen betroffen ist. Die indische Niederlassung des Unternehmens teilte über Twitter mit , das es wegen der Krankheit zu einer Unterbrechung der Lieferkette gekommen sei.Das Top-Smartphone war zwar lange ohne weiteres lieferbar gewesen, doch mittlerweile habe die Situation in Asien negative Auswirkungen, so dass das ROG Phone II von einer "vorübergehenden Knappheit" betroffen sei. Die Verfügbarkeit des High-End-Geräts ist in Indien aufgrund der Ausnahmesituation mittlerweile beschränkt, doch andere Regionen haben das Problem zumindest bisher noch nicht.So kann das Asus ROG Phone II über den deutschen Online-Store von Asus nach wie vor ohne Einschränkungen geordert werden. Für knapp 700 Euro erhält der Kunde dabei ein aktuelles Gaming-Smartphone, das unter anderem ein 120-Hertz-Display bietet und in der Basisversion mit acht Gigabyte RAM und 128 GB Flash-Speicher aufwartet. Die Basis bilden hier der Qualcomm Snapdragon 855 Plus Octacore-SoC, der fast drei Gigahertz erreicht.Unterdessen breitet sich bei den asiatischen Chipherstellern zunehmend die Sorge aus, dass das Virus ihnen das Geschäft vermiesen wird. Die großen Smartphonehersteller hätten mittlerweile zwar allesamt neue Geräte in der Pipeline, doch würden sie aufgrund der derzeitigen Situation in China davor zurückschrecken, die neuen Produkte mit großen Marketing-Kampagnen auf den Markt zu bringen.