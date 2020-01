Coronavirus: Verschwörungstheorien lösen "Fake-News-Pandemie" aus

Das Coronavirus ist derzeit nicht nur in renommierten Medien ein Thema, auch in sozialen Medien wird das Thema diskutiert. Dabei gibt es aber auch immer mehr Fake News und auch Hoaxes. Diese werden in mehr­facher Hinsicht zur Prüfung für Facebook, YouTube und Co.

Hoaxes breiten sich rasend schnell aus

Bill Gates und die "Eliten"

Der Ausbruch des Coronavirus hat laut derzeitigem Stand seinen Ursprung auf einem Markt im chinesischen Wuhan. Dort dürfte es zu einer Übertragung und Mutation eines tierischen Virus auf einen Menschen gekommen sein. Dieser wurde vorläufig 2019-nCoV ("2019-novel Coronavirus") benannt.Details dazu kann man u. a. auf einer Webseite der Weltgesundheitsorganisation WHO nachlesen. Wer sich einen Überblick zur Verbreitung verschaffen will, der findet diesen auf einer ausgezeichnete Live-Visualisierung der Johns Hopkins University. Viele renommierte Medien berichten auch ausgewogen und faktenbasiert über das Virus.Doch dann gibt es auch noch die Schattenseiten des Internets, die sich vor allem in sozialen Medien abspielen. Auf Facebook, YouTube und Twitter verbreiten sich Verschwörungstheorien schneller als jeder Virus, wie unter anderem The Verge zusammenfasst.Eine gute Quelle für absurde und längst widerlegte Gerüchte zum Coronavirus ist Buzzfeed News , dort kann man Falschmeldung samt Richtigstellung nachlesen. So gibt es u. a. Berichte über angeblich 112.000 Tote - dabei sind aktuell "nur" 132 Todesopfer und etwas mehr als 6000 Infektionen bestätigt.Weitere Verschwörungstheorien sprechen von Biowaffen, diese beruhen teilweise auf Patenten im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die gibt es zwar tatsächlich, das hängt aber mit potenziellen Impfstoffen zusammen, und zwar etwa für einen Strang, der ausschließlich Vögel befällt. Denn beim "Coronavirus" handelt es sich nicht um einen speziellen Virus, sondern vielmehr eine ganze Familie.Eine besondere Rolle in der Welt der Verschwörungstheoretiker spielt aktuell auch der Microsoft-Co-Gründer Bill Gates. Dieser soll einer der wichtigsten Geldgeber sein und habe dadurch mitgeholfen, den aktuellen Coronavirus im Labor zu entwickeln. Hier ist auch der Antisemitismus nicht weit, denn der Virus soll von "die Eliten" gezüchtet worden sein, damit meinen Gruppen wie "QAnon" in der Regel Juden.Weitere Informationen zu dieser Falschinformation kann man u. a. bei den Faktencheckern von Correctiv.org nachlesen. Dort wird auch aufgeklärt, wie Bill Gates in die Sache hineingezogen wurde, nämlich über einer Übung , die im Oktober 2019 stattfand und bei der der Ausbruch einer Pandemie geprobt wurde. An dieser nahm auch die Bill & Melinda Gates Foundation teil und dabei wurde auch ein fiktives Coronavirus (zu dem auch Sars gehört) als Ausgangspunkt herangezogen.Die sozialen Netzwerke haben es aktuell schwer, diese Fake-News-Pandemie unter Kontrolle zu bringen und müssen auch bewusst gegen diese Art der Panikmache vorgehen. Ob ihnen das gelingt, ist hingegen eine andere Frage.