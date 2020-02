Google enthüllt erstmals die Einnahmen des Video-Giganten YouTube

Der Google-Dachkonzern Alphabet hat erstmals verraten, wie hoch die Einnahmen der weltweit größten Video-Plattform YouTube eigentlich sind. Dabei zeigte sich, wie stark diese trotz ihrer enormen Größe aktuell noch wächst.

Einnahmen waren schwach

Wie der Konzern im Zuge seiner jüngsten Bilanzpräsentation mitteilte, erzielte YouTube im letzten Jahr einen Umsatz von 15 Milliarden Dollar. Im Jahresvergleich wurde dabei ein Wachstum von 35,8 Prozent verzeichnet. Alphabets Finanzchefin Ruth Porat erklärte hierzu aber, dass der größte Teil dieser Einnahmen dem Unternehmen selbst nicht zur Verfügung steht, sondern an die Anbieter von Inhalten ausgeschüttet werde. Von dem Betrag kommen übrigens 3 Milliarden Dollar nicht aus der Vermarktung von Werbeplätzen, sondern aus anderen Einnahmequellen wie der Vermarktung von Abo-Services.Ebenso gab Alphabet erstmals einen Einblick in das Cloud-Geschäft Googles. Hier wurde ein Jahresumsatz von 8,9 Milliarden Dollar erzielt - bei einem Wachstum um 53 Prozent. Damit ist klar, dass Google wirklich weit hinter den beiden Marktführern Amazon und Microsoft zurückliegt.Die Analysten und Anleger zeigten sich hocherfreut, endlich einen tiefergehenden Einblick zu bekommen, wie sich die Einnahmen des Konzerns eigentlich zusammensetzen. Bisher wurde im Grunde nur allgemein über alle Plattformen hinweg berichtet, wie hoch der Umsatz ist und welchen Anteil die Werbeeinnahmen daran haben. Das sagte letztlich recht wenig über die einzelnen Geschäftsbereiche und ihre Entwicklung aus.Allerdings half dies auch nur bedingt, um über die schwachen Ergebnisse des vierten Quartals hinwegzutäuschen. Binnen der letzten drei Monate des Jahres 2019 erzielte der Konzern Einnahmen in Höhe von 46,08 Milliarden Dollar. Im Vorfeld wurde eine Zielmarke von 46,94 Milliarden Dollar gesetzt, die damit recht deutlich verfehlt wurde. 82 Prozent des Umsatzes kommt aktuell noch aus der Werbevermarktung.Obwohl die Einnahmen schwächer ausfielen als erwartet, konnte Alphabet seinen Gewinn ein gutes Stück ausbauen: Nach 8,9 Milliarden Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres wies man nun einen Überschuss von 10,7 Milliarden Dollar für das vierte Quartal aus.