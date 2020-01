Der Termin steht: Google I/O mit Android 11 und neuen Pixel 4a XL

Google hat den Termin seiner diesjährigen Entwicklerkonferenz I/O 2020 offiziell bestätigt. Wie üblich wird das vom 12. bis 14. Mai stattfindende Event mit einer Keynote eröffnet, auf der neue Details zum Android 11-Update und dem Pixel 4a-Smartphone erwartet werden.

Bisher nur wenige Infos zu Android R und Pixel 4a bekannt

Google

Spielerisch wurde das Datum der I/O 2020 auf einer Event-Homepage enthüllt und kurz da­rauf von Google - sowie Alphabet-CEO Sundar Pichai auf Twitter bestätigt. Auch in diesem Jahr wird die Entwicklerkonferenz im Shoreline Amphitheatre in Mountain View stattfinden, nicht weit entfernt vom "Googleplex" genannten Hauptsitz des Unternehmens. Vom 12. bis 14. Mai stehen auf der Google I/O 2020 vor allem Entwickler im Mittelpunkt, die für und mit den Services des Konzerns arbeiten. Eine besonders große Aufmerksamkeit dürfte das An­dro­id-Betriebssystem erhalten.Während die Verteilung von Updates auf Android 10 im ersten Quartal bei Her­stel­lern wie Huawei (EMUI 10) und Samsung (One UI 2.0) schnell voranschreiten, dürfte spätestens zur I/O 2020 die Katze in Bezug auf das kommende Android 11 aus dem Sack gelassen werden. Bis auf wenige Schnipsel sind allerdings bisher kaum Informationen im Netz auf­ge­taucht. Le­dig­lich über eine Dark-Mode-Optimierung und die Anhebung von Videogrößen-Limits wurde gesprochen. Android-Fans warten also gespannt auf die anstehende Google-Keynote.Neben einem besonders hohen Soft­ware­an­teil dürfte aber auch die hauseigene Hardware auf der I/O 2020 nicht zu kurz kommen. Neben der Aktualisierung des Smart-Speaker-Portfolios rechnen Experten derzeit mit dem Google Pixel 4a (XL), einem neuen Mittelklasse-Smartphone. Drei Modelle könnten noch in diesem Jahr er­schei­nen, unter anderem eine 5G-Version. Erste Leaks sprechen von Snapdragon 765 / 730-Pro­zes­so­ren und auch diverse Renderbilder zei­gen das mögliche Design der Pixel 4a-Reihe be­reits vor der offiziellen Enthüllung im Mai.