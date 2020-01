Android 10: Nokia hat zunehmend Probleme mit Bugs nach Updates

Der aus den Ruinen des Windows Phone-Debakels auferstandene fin­ni­sche Vermarkter HMD Global alias Nokia hat zuletzt einen erstaunlichen Erfolgslauf hingelegt. Das hat man vor allem auch dem Betriebssystem Android zu verdanken, doch hier lief es zuletzt nicht ganz rund.

Gute Hardware, schnelle Updates

Akku-Entladung und andere Bugs

Google

Viele Jahre lang träumten Smartphone-Nutzer davon, wie es wäre, wenn der finnische Mobiltelefonie-Pionier Nokia statt Windows Phone ein vernünftiges Betriebssystem bieten würden, gemeint war natürlich Android. Nach dem Scheitern des Projekts Microsoft wurde das dann Realität, auch wenn das Nokia von heute nicht mehr direkt mit dem Hersteller von einst vergleichbar ist.Nokia, das nun als Marke HMD Global gehört, hat sich aber einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet, denn man hat nicht nur gute und erschwingliche Hardware im Angebot, sondern gibt sich auch in Sachen Android-Updates viel Mühe. So gehört Nokia inzwischen traditionell zu den ersten Herstellern, die ein (Stock-)Android-Update nach der Veröffentlichung durch Google bereitstellen.Doch wie Deskmodder berichtet, hat diese hohe Geschwindigkeit beim Umsetzen von Android-Updates auch einen Preis: Denn offenbar schleichen sich immer mehr kleinere und größere Bugs in die Nokia-Updates ein, aktuell geht es um Android 10.Zu den wohl größten Problemen gehören Berichte über "Battery Drain", also unerwartet schnelles Entladen. So etwas kommt allerdings bei nahezu allen Herstellern und Modellen vor, was die Sache aber für Betroffene auch nicht besser macht. Weiter berichtet Deskmodder, wo man sich eine Reihe an Geräten sowie deren Foren angesehen hat, dass es Lautsprecher-Störgeräusche geben soll, dazu kommt eine nicht funktionierende Suche für lokal gespeicherte Kontakte.Außerdem klagen viele Anwender über eine Verschlechterung der Leistung, Klagen gibt es vor allem zum Öffnen von Apps sowie zu Verlangsamung bei der System-UI. Schließlich bemängeln einige auch das Fehlen von Face Unlock, das allerdings ist kein Bug, sondern ein Feature oder besser gesagt die Umsetzung einer Google-Sicherheitsrichtlinie.