Windows 10: Microsoft experimentiert mit Werbung in WordPad

Microsoft WordPad ist seit Jahrzehnten eine simple Anwendung zur Text­verarbeitung, die Teil des Betriebssystems ist. Dieser simple Editor bietet ein oftmals ausreichendes Basispaket zum Schreiben. Doch Microsoft hät­te wohl gerne, dass WordPad-Nutzer zu Office wechseln.

"Experiment" in der neuesten Windows 10-Preview

Try Word online for free

Use Word for free online

Try Word for free online

Try Office for free online

Use Word, Excel, and PowerPoint for free online

Try Word, Excel, and PowerPoint for free online

WordPad ist natürlich von der Funktionsvielfalt des großen Word weit entfernt, für den schnel­len Brief oder eine Notiz nebenbei ist das seit Windows 95 existierende Programm al­le­mal gut. So manchen dieser Anwender hätte der Redmonder Konzern aber wohl gerne als Bezahlnutzer bei Office 365 und wird sie womöglich demnächst zu Word und Co. "in­for­mie­ren".Denn der bekannte Microsoft-Insider Rafael Rivera hat herausgefunden (im aktuellen 20H2-Build mit der Nummer 19546 für Windows 10 ), dass Microsoft derzeit mit WordPad-Werbung "experimentiert". Dabei will man die WordPad-Nutzer von den Online-Varianten von Word und Co. überzeugen. Rivera zeigt auf Twitter auch, wie das aussehen könnte: Dabei wird unter der Menüleiste ein gelb unterlegter Hinweis eingeblendet, der derzeit sechs unterschiedliche Texte plus "Öffne Office"- oder "Öffne Word"-Button aufweist.In den Screenshots, die Rivera geteilt hat, kann man sehen, dass sich die "Werbetexte" teil­wei­se nur minimal voneinander unterscheiden, da u. a. nur die Wortstellung geändert wird. Nachfolgend sind alle sechs (englischsprachigen) Formulierungen zu finden:Wie erwähnt: Derzeit läuft das Ganze noch als "Experiment", es ist auch nicht bekannt, wer das wo zu sehen bekommt. Natürlich ist auch nicht klar, ob das je allgemein verteilt wird. Grund­sätz­lich hat Microsoft zuletzt immer wieder ausgelotet, wie weit man bei Werbung in­ner­halb des Betriebssystems gehen kann. Man muss wohl nicht extra erwähnen, dass Nu­tzer davon in den seltensten Fällen begeistert sind, auch wir hatten dazu in Vergangenheit eine klare Meinung