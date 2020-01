Neues Windows 10 20H2 Build stellt Graphen-Modus für den Rechner vor

Microsoft hat eine neue Vorschau-Version des für das zweite Halbjahr ge­plante Windows 10 Feature-Update veröffentlicht. Das neue Build des Ent­wick­lungs­zweigs 20H2 bringt einige interessante Neuerungen, unter an­de­rem für den Taschenrechner.

Allgemeine Änderungen, Verbesserungen und Korrekturen für PC

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass auf der Timeline keine Aktivitäten angezeigt wurden.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Outlook-Suche bei einigen nicht funktionierte.

Es wurde ein Problem behoben, das die Zuverlässigkeit der Aufgabenansicht für einige Personen erheblich beeinträchtigt hat.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem das Drücken von Spatial Sound -> Off im Sound-Menü zum Absturz von Explorer.exe führte.

Graphen-Modus Rechner-App

Zeichnen Sie eine oder mehrere Gleichungen in die Grafik ein. Geben Sie mehrere Gleichungen ein, damit Sie die Diagramme miteinander vergleichen und die Interaktionen zwischen den Linien sehen können. Sie können auch den Linienstil und das Anzeigefenster des Diagramms an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Fügen Sie Gleichungen mit Variablen hinzu. Wenn Sie eine Gleichung mit einer Sekundärvariablen eingeben (z.B. "y = mx + b"), können Sie diese Variablen leicht manipulieren, so dass Sie schnell verstehen können, wie sich Änderungen der Gleichung auf das Diagramm auswirken.

Analysieren Sie den Graphen. Verfolgen Sie Diagramme mit der Maus oder der Tastatur, um die Beziehung zwischen den Variablen in der Gleichung auf dem Diagramm besser zu verstehen. Sie können auch Gleichungen analysieren, um wichtige Diagrammfunktionen, wie die x- und y-Abschnitte, zu identifizieren.

Denn der Windows Rechner versteht sich ab sofort auch auf Graphen - das neue Feature soll vor allem für Schülerinnen und Schüler sein, die beginnen, sich mit linearer Algebra zu be­schäf­ti­gen. Der Rechner bietet dazu nun ab dem neuen Windows 10 Build 19546 einen Gra­phen-Modus für die App. Zudem schreibt Microsoft, dass für die neue Vorschau-Version jetzt auch die vor kurzem vorgestellte Indexer Diagnostics App ab Windows 10 Version 1809 ver­füg­bar ist. Diese App steht im MS Store bereit und bietet eine erste Hilfe, um Problemen im Such-Index auf den Grund zu gehen ( mehr dazu in einem separaten Beitrag ).Zusätzlich zu den beiden Neuerungen für Such-Index und Rechner gibt es in diesem Update vor allem Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Alle Änderungen für Build 19546 do­ku­men­tiert Microsoft wie gewohnt in einem Blogbeitrag sowie im Windows Insider Forum.