Windows 10: Microsoft hat sieben weitere Wallpaper-Sets veröffentlicht

Das Redmonder Unternehmen Microsoft hat in den letzten Tagen sieben weitere Wallpaper-Packs für das eigene Betriebssystem Windows 10 zur Verfügung gestellt. Die Sets enthalten hochauflösende 4K-Hintergründe und lassen sich wie üblich kostenlos aus dem Store herunterladen.

Nutzung nur als Wallpaper zugelassen

Microsoft

Auf die Verfügbarkeit der neuen Wallpaper-Packs hatten der Twitter-Nutzer " WalkingCat " sowie Aggiornamenti Lumia hingewiesen. Neben dem Set "Earthen Buildings Premium", welches Bilder von einfachen Häusern zeigt, sind ab sofort die drei Pakete "Seasonal Art Premium", "Aerial Farmland Premium" und "Vector Art Premium" verfügbar. Die Themes ent­hal­ten zehn bis 18 Bilder. Die letzten drei Wallpaper-Sets bringen gerenderte Bilder mit sich.Das Theme "Natural Hearts Premium" enthält hingegen Bilder von realen Naturlandschaften. Im Set lassen sich 18 verschiedene 4K-Fotos finden. Darüber hinaus kommen mit den beiden Wallpaper-Sets "Panda Bears" sowie "Dogs and Cats" auch Tierliebhaber auf ihre Kosten. In beiden Paketen sind jeweils 15 unterschiedliche Bilder enthalten.Die Nutzung der bereitgestellten Fotos ist aus­schließ­lich auf den Einsatz als Wallpaper be­schränkt. Für andere Zwecke dürfen die Bilder nicht genutzt werden. Es ist also selbst­ver­ständ­lich nicht möglich, die Pakete für kom­mer­ziel­le Projekte zu verwenden.Zusammen mit den nun veröffentlichten Wallpaper-Sets bietet Microsoft inzwischen einige hunderte Desktop-Hintergründe zum Download an. Die Installation kann über den offiziellen Microsoft Store durchgeführt werden. Nachdem ein Paket heruntergeladen wurde, muss in den Systemeinstellungen nur noch ausgewählt werden, welche Fotos tatsächlich auf dem Desktop vom Vorschein kommen sollen.