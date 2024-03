Windows ist gewachsen, viele Teile sind Jahrzehnte alt. Jetzt hat Micro­soft angekündigt, dass man sich von einem echten Oldie verabschiedet. WordPad ist ab sofort Teil der langen Liste der "veralteten Features" und wird bald verschwinden.

Das Ende für WordPad ist nach 28 Jahren gekommen

Wieder zurück zu den Oldies

Zusammenfassung Enddatum für WordPad nun bekannt

Seit Windows 95 Teil des Systems

Positioniert zwischen Notepad und Word

Seit Windows 10 Build 19551 deinstallierbar

Keine Weiterentwicklung seit September 2023

Wird mit Windows 11 Version 24H2 entfernt

Word und Notepad als empfohlene Alternativen

Vor 28 Jahren hatte Microsoft mit dem Launch von Windows 95 auch ein praktisches kleines Textbearbeitungs-Programm eingeführt, dass seitdem automatisch installiert wird: WordPad. Die Software leistet mehr als der Standardtexteditor Notepad, ist aber deutlich schlanker als Word.Über die letzten Jahre hatte sich das Unternehmen aber langsam wieder von dem kleinen Programm distanziert, seit dem Windows 10 Insider Build 19551 ist es ein "optionales Feature", dass deinstalliert werden kann. Schon seit September 2023 schreibt Microsoft außerdem in seiner Liste für "Veraltete Features", dass WordPad nicht mehr weiterentwickelt und in einem zukünftigen Windows Release entfernt wird.Jetzt ist in diesem Beitrag ein Update aufgetaucht, dass das Ende besiegelt (bisher nur in der englischen Version Deprecated Features ). "WordPad wird ab Windows 11, Version 24H2 und Windows Server 2025 aus allen Editionen von Windows entfernt", so das offizielle Statement.Hat man vor fast 30 Jahren mit WordPad eine Lücke zwischen Notepad und Word füllen wollen, scheint man diesen Bedarf in aktuellen Windows-Versionen nicht mehr zu erkennen.Wie Microsoft im Support-Beitrag schreibt, sollen Nutzer nach dem Ende von WordPad auf diese beiden Optionen zurückgreifen: "Wir empfehlen Microsoft Word für Rich-Text-Dokumente wie .doc und .rtf und Windows Notepad für reine Textdokumente wie .txt."