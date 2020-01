Microsoft startet mit Partnern Windows 10-ARM-Laptops für 299$

Microsoft will sich wie viele andere im Bildungsbereich positionieren, dort spielen die Hardware-Kosten eine wesentliche Rolle. Im unteren Preis­seg­ment sorgt der Redmonder Konzern nun aber für Abhilfe, da man für den Schulsektor (mit Partnern) zwei neue PCs startet.

4G-Konnektivität für den Niedrigpreisbereich

Pixabay

Microsoft hat auf der Bildungsmesse BETT (British Educational Training and Technology Show) einige Ankündigungen gemacht, darunter eine Reihe von Partner-PCs, die sich für den schulischen Bereich sowie Universitäten richten. Die wohl interessantesten betreffen das Nied­rig­preis-Segment, denn dort kommt der Snapdragon 7c-Prozessor zum Einsatz, die Ge­rä­te basieren also auf der ARM-Plattform.Qualcomm hat den Snapdragon 7c und den 8c im De­zem­ber des Vorjahres vorgestellt, deren Ziel sind die nun vorgestellten günstigen Laptops. Ge­nau­er gesagt handelt es sich um den JP.IK Turn T101 sowie Positivo Wise N1212S. Das erst­ge­nann­te Gerät gibt es bereits für 299 Dollar, das zweite ist ab 575 Dollar zu haben (via Neo­win ).Die Geräte sind natürlich nichts für Anwender, die lei­stungs­star­ke, dünne und leichte Laptops wol­len, sie bieten aber dennoch einige in­te­res­san­te Features. So versprechen Microsoft und Qual­comm für Snapdragon 7c-basierte Geräte die doppelte Akkulaufzeit herkömmlicher Intel-No­te­books . Solche Angaben sollte man allerdings immer mit einiger Vorsicht genießen, da die Ak­ku­lauf­zeit auch stark von der Art der Nutzung abhängt.Der eigentliche Vorteil der neuen ARM-Plattform ist jedoch, dass diese Geräte integrierte 4G/­LTE-Konnektivität unterstützen, was in diesem Preisbereich bisher nicht existiert hat. Mi­cro­soft teilte mit, dass weitere Bildungs-PC von Acer, Dell, HP und Lenovo in Vorbereitung sind. Insgesamt kündigten die Redmonder 14 neue Rechner an.Wie erwähnt sind diese Geräte nicht für normale Anwender gedacht, sondern vor allem schu­li­sche Einrichtungen, wo Kosten eine Rolle spielen. Dazu zählen auch Regionen, in denen PC-basierte Bildung bisher schwer oder nicht möglich war. Das ist auch ein Hintergrund einer Part­ner­schaft mit JP.IK, hier will man so genannte Community Learning Center umsetzen, das sind solarbetriebene Pop-Up-Schulen für 130 entwicklungsschwache Gegenden der Erde.