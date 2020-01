Windows 10 Version 1909 wurde jetzt für alle Nutzer freigegeben

Das Herbst 2019-Update für Windows 10 war nicht viel mehr als ein Service Pack, Microsoft hat in Version 1909 kaum echte Neuerungen verteilt. Dennoch war man auch hier vorsichtig und hat nicht alle PCs auf einmal mit dem Update versorgt. Jetzt enden die Beschränkungen.

Über Windows Update zu finden

Microsoft hat im Herbst 2018 ein Update veröffentlicht, das man als Debakel bezeichnen kann und muss. Denn Version 1809 war voller teilweise schwerer Bugs, es war die erste und bisher einzige große Aktualisierung für Windows 10, die Microsoft zurückziehen musste. Daraus hat Microsoft natürlich gelernt und ist seither extrem vorsichtig bei der Verteilung solcher Updates.Das hat unter anderem zur Folge, dass Updates nur nach und nach freigegeben werden, selbst wenn es sich um verhältnismäßig kleine Ausgaben handelt. Gemeint ist hier natürlich das zweite Update von 2019, dieses war bekanntlich nicht viel mehr als ein Wartungsupdate. Entsprechend wurde dieses nicht allen angezeigt, selbst wenn man es manuell in Windows Update gesucht hat, was allerdings auch von der installierten Version abhängig war.Doch nun sind alle Beschränkungen aufgehoben worden: Wer in den Windows 10-Einstellungen unter "Update und Sicherheit" bzw. Windows Update auf den "Nach Updates suchen" klickt, der bekommt nun definitiv die Installationsmöglichkeit angeboten (via Softpedia ). Bisher musste man das erste Update des Jahres 2019 (Version 1903) installiert haben, um Version 1909 angeboten zu bekommen.Die Einschränkungen hielten also etwas mehr als zwei Monate, das letzte Update hat auch kaum Probleme bereitet, was aber aufgrund der stark eingeschränkten Neuerungen auch durchaus zu erwarten war. Die nächste Aktualisierung (20H1 bzw. Version 2004), die für das Frühjahr 2020 geplant ist, wird deutlich mehr neue Features mit sich bringen, allen voran das Wiederherstellen des Betriebssystems per Cloud.