BMW: Elektro-Motorräder sind noch nichts für die nächsten fünf Jahre

Das zweite wichtige Standbein des bayerischen Herstellers BMW sind dessen Motorräder und in diesem Geschäftsbereich schien es, als würde man große Fortschritte in Bezug auf elektrobetriebene Zweiräder machen. Doch der Chef der Sparte dämpfte die Erwartungen nun.

Fünf-Jahres-Plan

BMW

BMW Motorrad hat im vergangenen Sommer den Vision DC Roadster gezeigt. Das Konzeptmotorrad war und ist zwar "nur" ein Prototyp, doch die Fachpresse reagierte damals mehr als positiv, vielfach sogar begeistert. Man zeigte sich erfreut, dass eine Größe des Geschäfts das Thema Elektro für sich entdeckt (auch wenn der E-Roller BMW C Evolution schon seit Jahren existiert).Doch nun dämpfte Markus Schramm, CEO der Motorradsparte von BMW, die Erwartungen. Denn in einem Gespräch mit der Fachzeitschrift CycleWorld sagte Schramm, dass das Vision DC Roadster-Konzept die ein leistungsstarkes Portfolio für die Zukunft zeige. Er sagte aber auch, dass im urbanen Bereich es "möglich ist, dass es ein elektrisches BMW-Motorrad in fünf Jahren geben wird."Mehr noch: Im Touring-, Offroad- und Sport-Segment ist er sich nicht einmal sicher, dass es so etwas jemals geben wird. Später im Interview wiederholte er seine Aussagen und meinte, dass er überzeugt sei, dass Motorräder immer wichtiger werden. Zwar nicht zum Pendeln, aber als Freizeitprodukt. Dabei werde in der Stadt auch Elektromobilität eine Rolle spielen, aber eben erst innerhalb von fünf Jahren.Das Fachblog Electrek wundert sich bei Schramms Aussagen ziemlich und verweist darauf, dass BMW zuletzt massiv in Sachen Forschung und Entwicklung auf Elektro gesetzt hat, Folge sind diverse Prototypen und Patente. Diese Bemühungen werden aber nicht in die Praxis umgesetzt, scheint es jedenfalls derzeit.