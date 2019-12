Meilenstein: BMW feiert halbe Million Elektro- und Hybrid-BMWs

BMW feiert jetzt die Übergabe des 500.000sten "elektrifizierten Fahr­zeugs" - man hat jetzt also den Meilenstein von einer halben Million ausgelieferten BMWs mit Hybrid- oder reinem Elektroantrieb erreicht. Ab 2020 wird es dann auch weitere rein elektrische Angebote geben.

Ambitionierte Ziele

Nadine Dressler

Auch wenn BMW einst mit dem i3 eine große Vorreiterfunktion in Deutschland eingenommen hat - heute sieht zumindest die angebotene Elektro-Auto-Platte bei anderen Herstellern sehr viel besser aus als bei den Bayern. Neben dem i3 gibt es aktuell noch den Mini als reines E-Auto, ansonsten setzt der Konzern auf Plugin-Hybrid-Antrieb und hat dabei mittlerweile zwölf verschiedene Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge im Angebot.Eben ein solcher Hybrid-Wagen markiert nun auch die Marke von einer halben Million ausgelieferten E-Fahrzeugen. Symbolisch feierte BMW mit der Übergabe eines 330e, also eines 3er Plug-in-Hybrids, den Meilenstein."Eine halbe Million Fahrzeuge sind der beste Beweis: Mit unserem breiten Angebot elektrifizierter Fahrzeuge treffen wir genau den Bedarf der Kunden. Jetzt erhöhen wir nochmal deutlich die Frequenz: In zwei Jahren wollen wir bereits eine Million elektrifizierte Fahrzeuge auf der Straße haben. Damit leisten wir unseren Beitrag zu wirksamem Klimaschutz", sagte Oliver Zipse, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG.Auf die "ersten 500.000" elektrifizierten BMW musste man noch verhältnismäßig lang warten - nun soll es im Turbomodus weitergehen. Für die kommenden Jahre hat das Unternehmen klare Ziele für den Absatz an E-Fahrzeugen formuliert: In Europa sollen bis zum Jahr 2021 bereits ein Viertel aller verkauften Fahrzeuge mit E-Motor bestückt sein, so BMW. Ab 2025 soll der Anteil bereits ein Drittel und 2030 die Hälfte aller in Europa abgesetzten Fahrzeuge ausmachen."Bereits heute bieten wir für einen Großteil unserer Modellpalette eine elektrifizierte Antriebsvariante - vom MINI bis zum BMW 7er. Unsere Kunden haben also die Wahl. Nicht nur in Bezug auf ihr präferiertes Modell, sondern auch, wenn es um den für sie am besten geeigneten Antrieb geht", sagte Pieter Nota, Mitglied des Vorstands der BMW AG, zuständig für Kunde, Marken und Vertrieb. "Es ist diese Vielfalt, die sich unsere Kunden wünschen, um ihrer individuellen Mobilitätsanforderung optimal gerecht werden zu können."