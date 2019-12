Amazon, Apple und Google arbeiten an offenem Smart Home-Standard

Hinter dem etwas sperrigen Namen "Projekt Connected Home over IP" ver­bergen sich künftig Amazon, Apple , Google und die Zigbee Alliance, die zusammen an einem lizenzfreien, offenen Standard für sämtliche Smart Home-Geräte arbeiten wollen.

"Connected Home over IP"

Entwicklung vereinfachen

Pixabay

Die Geräte sollen sich dadurch zum einen besser untereinander verstehen und sicherer wer­den. Sicherheit wird ein maßgeblicher Designgrundsatz sein. Smart Home-Geräte findet man mittlerweile in nahezu jedem Haushalt - egal ob Kühlschrank, Home Entertainment oder Schließ­sys­teme: Bisher hatten sie vor allem einen Nachteil aus Kundensicht: Nutzt man ver­schie­de­nen Hersteller, hat man es mit verschiedenen Systeme zu tun, die oftmals nicht mit­ei­nan­der kommunizieren können.Einige Hersteller hatten sich dazu bereits in der Zigbee Alliance zusammengeschlossen, um einen gemeinsamen Standard zu nutzen und die Geräte so besser zu vernetzen. Jetzt sind auch Amazon , Apple und Google auf diesen Zug mit aufgesprungen.In dem Projekt " Connected Home over IP " arbeiten sie nun gemeinsam mit der Zigbee Alliance an einem offenen Standard. Dazu gehört als ein erster Schritt, dass alle vor­han­de­nen Schnittstellen der Partner abgleichen werden. Interessant ist dabei, dass die Gro­ßen der Branche mit diesem Schritt auf Lizenzgebühren verzichten werden, die sie, blie­ben sie wie bisher in gewisser Weise Eigenbrötler, hätten einnehmen können.Ziel ist es Smart Home-Geräte sicherer werden zu lassen, die Entwicklung für Gerätehersteller zu vereinfachen und die Kompatibilität für Ver­brau­cher zu erhöhen. Besonders der Punkt Si­cher­heit wird dadurch, dass man in Zukunft nicht auf verschiedene Schnittstellen achten muss, stark vereinfacht.Zur Zigbee Alliance gehören zum Beispiel Elek­tro­nik­rie­se Samsung, aber auch Ikea und Philips Lighting-Nachfolger Signify.Die neue Gruppe hat sich der Entwicklung und Förderung der Einführung eines neuen, lizenzfreien Verbindungsstandards verschrieben. Einzelheiten dazu, wann man auf Kundenseite davon profitieren kann, gibt es bisher aber noch nicht.