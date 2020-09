Connected Home over IP: Smart-Home-Standard soll 2021 erscheinen

Gegen Ende des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass einige große Technik-Konzerne an einem einheitlichen Smart-Home-Standard arbeiten. Das "Connected Home over IP" genannte Projekt soll 2021 vorgestellt wer­den. Der neue Standard wird von 145 Unternehmen entwickelt.

Wie aus einer Ankündigung der Zigbee-Allianz hervorgeht, soll bis Ende des Jahres ein erster Spezifikations-Entwurf zum neuen Smart-Home-Standard veröffentlicht werden. Die Einführung soll dann im kommenden Jahr erfolgen. Von "Connected Home over IP" sollen zahlreiche Produkte aus verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Fernseher, Leuchten, Steck­do­sen, Schlösser und Sensoren abgedeckt werden. Zu den Mitgliedern des Projekts zählen die Unternehmen der Zigbee-Allianz und große IT-Konzerne wie Amazon , Apple und Google.Der "Connected Home over IP"-Standard baut auf der Version 6 des Internet-Protokolls sowie den beiden Transport-Protokollen TCP und UDP auf. Damit spezifiziert das Projekt die Kom­mu­ni­ka­tion auf der Anwendungs-Schicht.Darüber hinaus geht aus der Mitteilung hervor, dass die Zahl der Unternehmen, die an dem Projekt mitwirken, inzwischen auf mehr als 145 gewachsen ist. Die Vertreter der jeweiligen Konzerne arbeiten in 30 funk­tions­über­grei­fen­den Teams zusammen und bestehen aus Produkt-, Technik-, und Marketingexperten.Das Ziel von "Connected Home over IP" besteht darin, die Entwicklung von Smart-Home-Ge­rä­ten zu vereinfachen und die Kommunikation sicherer zu gestalten. Derzeit verwenden die meisten Hersteller ihre eigenen Schnittstellen, sodass eine Kompatibilität nicht ge­währ­leis­tet ist. Außerdem ist es bei Smart-Home-Geräten in der Vergangenheit immer wieder zur Ent­deck­ung von teilweise schwerwiegenden Schwachstellen gekommen.