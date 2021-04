PlayStation 5: Neues Video zeigt die technischen Features der Konsole

Zwar ist die PlayStation 5 auch weiterhin nur schwer zu normalen Preisen zu bekommen, den­noch macht Sony derzeit mit einem neuen Werbevideo auf die Konsole aufmerksam und fasst in diesem vor allem die technischen Besonderheiten noch einmal zusammen.Das Video trägt den Titel "Play Like Never Before" und hebt etwa die schnelle SSD der PS5 hervor, die Ladezeiten beim Spielen nahezu vollkommen beseitigen soll. Durch das haptische Feedback der Controller oder die Unterstützung von 3D-Audio bei kompatiblen Kopfhörern sollen sollen sich Spieler noch intensiver erleben lassen. Einen geeigneten Bildschirm vor­aus­ge­setzt, kann Sonys Konsole Spiele in 4K-Auflösung und mit bis zu 120 fps wie­der­ge­ben.Weiterhin betont Sony in dem Video auch noch einmal die Abwärtskompatibilität zu tausenden PS4-Titeln und zur PSVR-Hardware.