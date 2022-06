PS5-Verkäufe: Sony meldet Meilenstein, Produktion soll endlich steigen

Sony hat bestätigt, dass die PlayStation 5 mittlerweile mehr als 20 Millionen Mal verkauft wurde. Damit hat die PS5 einen wichtigen Meilenstein hinter sich gelassen, auch wenn die Verkäufe nicht so gut liefen wie beim Vorgängermodell. Letzteres will Sony bald ändern.

Verfügbarkeit steigern

Früher Meilenstein

Wie Sony Interactive Entertainment gegenüber CNET bestätigte , hat das Unternehmen die PlayStation 5 mittlerweile über 20 Millionen Mal verkauft. Damit hinken die Verkaufszahlen seit der Einführung vor mittlerweile gut 1,5 Jahren zwar noch immer hinter der PlayStation 4 her, doch gibt es dafür bekanntermaßen auch gute Gründe.Zwar ist das Interesse der Kundschaft an der Next-Gen-Konsole des japanischen Herstellers weiterhin sehr groß, doch konnte man dieses wie vielfach berichtet nicht im erhofften Maße befriedigen. Nach wie vor kämpft Sony mit den massiven Auswirkungen der in Folge der Coronavirus-Pandemie entstandenen Engpässe bei der Chipfertigung und diversen für die Spielkonsole benötigten Komponenten.Sony kündigte im Zuge Bestätigung des Erreichens des neuen Meilensteins in Sachen Stückzahlen an, dass man die gefertigte Anzahl der Geräte in den kommenden Monaten stark steigern will.Noch in diesem Jahr sei ein "signifikanter Ramp-Up" der PS5-Produktion geplant, so eine Unternehmenssprecherin. Ihren Angaben zufolge arbeite man unter Hochdruck daran, die Verfügbarkeit zu verbessern.Sony hatte Ende Juli 2021 vermeldet, dass man 10 Millionen Einheiten der PS5 verkauft hatte. Dieser Meilenstein wurde somit einen Monat früher erreicht als beim Vorgängermodell PlayStation 4. Seitdem ist weniger als ein Jahr vergangen, wobei vor allem die Probleme in der Lieferkette dafür sorgen, dass Sony nicht deutlich größere Mengen seiner aktuellen Konsole verkaufen konnte.Durch die geplante Steigerung seiner Stückzahlen könnte Sony den Vorsprung gegenüber Microsofts jüngster Xbox wieder vergrößern. Zwar hat Sony insgesamt mehr Geräte verkauft, Microsoft brüstete sich aber erst im April damit, dass die Verkäufe in wichtigen Märkten wie den USA zuletzt über zwei Quartale hinweg besser liefen als bei Sony. Nach Angaben von Marktforschern kam Microsoft mit der Xbox Series S und Series X bis vor kurzem auf knapp 15 Millionen verkaufte Einheiten.