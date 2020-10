Play Has No Limits: Sony zeigt den Launch-Trailer zu PlayStation 5

Sony führt die Werbekampagne für die PlayStation 5 fort und stimmt nun mit einem neuen Werbespot auf den Marktstart am 19. November ein. Das Video läuft erneut unter dem Marketing-Slogan "Play Has No Limits" und geht vor allem auf das Spielgefühl ein, welches die neue Konsole vermitteln soll.Microsoft hatte vor ein paar Wochen bereits mit dem offiziellen Launch-Trailer zur Xbox Series X vorgelegt, nun zieht auch Sony nach: Ähnlich wie der erste Werbespot und ein im September veröffentlichtes Video verzichtet auch der Launch-Trailer für die PlayStation 5 auf Aufnahmen von der Konsole oder den demnächst erhältlichen Spielen, sondern ver­mit­telt die Botschaft, dass man mit der neuen leistungsstarken Hardware die bisherigen Gren­zen beim Spielen sprengen möchte. Spieler sollen mit der Konsole quasi zum Abenteurer werden und neue virtuelle Welten entdecken.Allerdings könnte es schwierig werden, mit derartigen Werbebotschaften unmittelbar neue Kunden zu gewinnen, denn auch derzeit gilt, dass die Playstation 5 zum Start nur schwer zu bekommen sein dürfte , sofern man nicht rechtzeitig vorbestellt hat.