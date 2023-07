Access Controller: Barrierefreier PS-Controller erscheint im Dezember

Mehr Barrierefreiheit für die PS5

Anfang des Jahres hatte Sony einen Controller speziell für Menschen mit körperlichen Einschränkungen angekündigt, der diesen den Zugang zu Spielen auf der PlayStation 5 erleichtern soll. Der sogenannte Access Controller hat jetzt ein festes Erscheinungsdatum und wird pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erhältlich sein. Ein neues Video stellt das außergewöhnliche Gamepad noch einmal genauer vor.Nachdem der Xbox Adaptive Controller bereits seit einer Weile erhältlich ist und Gamern mit Behinderungen das Spielen auf der Xbox-Konsolenfamilie erleichtert, wird auch Sony demnächst ein entsprechendes Eingabegerät für seine PlayStation 5 anbieten. Der Access-Controller (ursprünglich vorgestellt als Project Leonardo) kommt am 6. Dezember 2023 weltweit für 89,99 Euro in den Handel. Vorbestellungen sind bereits ab dem 21. Juli möglich.Optisch unterscheidet sich der Access Controller allerdings recht deutlich vom rechteckigen Design des Xbox Adaptive Controllers. Er kombiniert einen Joystick mit einem kreisförmig angeordneten Tastenblock, wobei beide Teile jeweils stark anpassbar sind. Nutzer können den Abstand zwischen Tasten und Stick verändern, zudem lassen sich sämtliche Tastenkappen und auch die Stickkappe austauschen.Insgesamt lassen sich bis zu 30 Profile anlegen, wobei über eine zusätzliche Taste der Wechsel zwischen den drei am häufigsten benötigten Profilen möglich ist. Es ist möglich, die Tastenbelegung über eine Software zu verändern, diese mehrfach zu belegen oder auch zu deaktivieren. Beim Stick können die Ausrichtung, Empfindlichkeit sowie Totzone verändert werden.Bei Bedarf lassen sich zwei Access Controller zusammen nutzen oder mit einem DualSense (Edge) kombinieren. Über weitere standardisierte Anschlüsse (3,5 mm) können geeignete Steuergeräte wie zusätzliche Sticks oder Triggerschalter anderer Hersteller angeschlossen werden.