Sony wird die PlayStation 5 künftig in Europa auch selbst verkaufen

Sony veranstaltet dieser Tage diverse interne Meetings und informiert auch seine Anleger, diese Präsentationen sind eine Fundgrube für überaus interessante Informationen . Denn es wurde nun auch bekannt, dass Sony auch in Europa seine Gaming-Hardware direkt verkaufen wird.

PlayStation Direct auch in Deutschland

Derzeit ist es immer noch schwierig, eine PlayStation 5 zu bekommen, Sony hat bereits mehrfach mitgeteilt, dass sich die Situation nicht so bald signifikant verbessern wird. Abgesehen davon wird es künftig aber auch möglich sein, eine Sony-Konsole und entsprechendes Zubehör sowie Games direkt beim Hersteller zu kaufen.Damit folgt Sony dem eigenen Beispiel seiner US-Abteilung, denn in der Vereinigten Staaten bietet die Spielsparte des Konzerns bereits seit September 2019 einen eigenen Online-Store an. Über PlayStation Direct können Kunden PlayStation 5, Konsolenzubehör und auch Spiele kaufen. Das Ganze war für Sony ein erster Schritt, denn bereits damals war sicherlich in Überlegung oder sogar Planung, den Store auch in anderen Regionen anzubieten.So gab es bereits im vergangenen Dezember eine Stellenausschreibung, in der Sony andeutete, dass man "auf dem erfolgreichen Start in den USA aufbauen" und PlayStation Direct nach Europa bringen möchte. Nun hat man das auf einem Investor Relations-Event am heutigen Donnerstag bestätigt. Sony wird in diesem Geschäftsjahr den Online-Store in Deutschland, Großbritannien, Irland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg starten, berichtet VGC Einen konkreten Starttermin nannte Sony nicht, sondern sprach lediglich davon, dass der Launch noch in diesem Geschäftsjahr erfolgen soll. Eine besonders genaue Angabe ist das allerdings nicht, denn das Sony-interne Jahr geht noch bis Ende März 2022.PlayStation-Chef Jim Ryan bezeichnete den US-Launch als erfolgreich und teilte den Anlegern mit: "PlayStation Direct hat auf dem US-Markt innerhalb von etwas mehr als einem Jahr nach der Aufnahme des Geschäftsbetriebs erhebliche Umsätze erzielt. Wir planen ein weiteres Wachstum von 300 Prozent in diesem Geschäftsjahr, unterstützt durch unseren bevorstehenden Start in Europa."