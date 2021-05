PlayStation 5: Sony arbeitet an PS5-"Redesign", soll 2022 kommen

Der japanische Hersteller Sony hat seine neueste Konsole im vergan­ge­nen Herbst gestartet und es ist noch immer alles andere als einfach, eine PlayStation 5 zu bekommen. Intern sollen aber bereits Planungen und Vor­bereitungen für eine überarbeitete Version der PS5 laufen.

Bericht: Neue 6nm-CPU in Vorbereitung

Unter überarbeiteter Version sollte man sich natürlich nicht eine komplett neue Konsole vorstellen, in solchen Fällen handelt es sich fast immer um eine Revision, die einzelne bzw. bestimmte Komponenten betrifft. Konkret berichtet aktuell das auf die Zuliefererbranche spezialisierte taiwanesische Fachmedium DigiTimes (via VGC ), dass Unternehmen wie die Halbleiter-Foundry TSMC planen, zwischen dem zweiten und dritten Quartal des nächsten Jahres mit der Produktion einer aktualisierten und "neu designten" PS5 zu beginnen.Ein zentraler Punkt des (internen) Neudesigns wird eine neue "Semi-Custom"-CPU von AMD sein, die im 6-Nanometer-Verfahren hergestellt werden soll. Dabei kann man aber eben davon ausgehen, dass die Aktualisierung des Chips keine äußerlichen Änderungen zur Folge haben wird. Sony soll sich auch explizit gegen 5nm-Chips entschieden haben, da diese zu teuer wären, so die DigiTimes.Bis dahin wird sich Sony in Sachen Produktion mit den anhaltenden Lieferschwierigkeiten auseinandersetzen müssen. Denn diese werden wohl noch lange anhalten. So hat etwa Sonys Finanzchef Hiroki Totoki nach der Bekanntgabe der jüngsten Geschäftszahlen in einer Telefonkonferenz gemeint, dass sich diese Probleme im aktuellen Fiskaljahr von Sony (das am 31. März 2022 endet) nicht signifikant bessern werden.Totoki sagte, dass man sich zwar bemühe, die Lieferschwierigkeiten zu lösen und die Situation sich auch langsam bessern werde. Aber: "Können wir dabei das Angebot drastisch erhöhen? Nein, das ist nicht wahrscheinlich", so der Sony-CFO. Jüngst hieß es sogar, dass die schlechte Verfügbarkeit der PS5 sogar bis Ende 2022 andauern könnte.