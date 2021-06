Sony startet erstes Betaprogramm für die Systemsoftware der PS5

Die Veröffentlichung der PlayStation 5 liegt mittlerweile ein gutes halbes Jahr zurück und die Sony-Konsole hat auch bereits erste System-Updates bekommen. Doch der Hersteller möchte seine Nutzer künftig stärker in diesen Aspekt involvieren und hat ein Betaprogramm gestartet.

Erstes Betaprogramm für die PS5

Die bisherigen Updates der Firmware betrafen in erster Linie die Stabilität und Fehlerkorrekturen sowie einige erste Features, das ist für die Anfangsphase einer Konsole auch typisch. Doch Hideaki Nishino, Senior Vice President, Platform Planning & Management, hat nun in einem Blogbeitrag bekannt gegeben, dass die erste große Aktualisierung bevorsteht."Noch in diesem Jahr wird es ein weiteres großes System-Update mit vielen neuen Funktionen geben und wir möchten, dass ihr uns dabei helft, dieses zu testen", schreibt Nishino. Laut Sony ist es das erste Betaprogramm für die PS5-Systemsoftware. Registrieren können sich Spieler ab 18 Jahren in den USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Deutschland und Frankreich.Sony spricht von "ausgewählten Nutzern", das bedeutet also, dass nicht alle, die sich anmelden, auch tatsächlich zum Zug kommen. All jene, die teilnehmen dürfen, erhalten später eine E-Mail mit Anweisungen, wie sie die Betaversion der nächsten Systemsoftware herunterladen können. Wer sich einmal für diese Betaphase anmeldet, bleibt im Kandidatenpool, man muss sich also nicht ein zweites Mal registrieren, wenn weiterhin Interesse an der Teilnahme besteht.Das erste und auch letzte große Update hat Sony im April verteilt. Dieses brachte erweiterten USB-Speicher, generationsübergreifendes Share Play, eine verbesserte Game Base und andere Verbesserungen der Benutzeroberfläche und einige Social-Media-Funktionen mit sich. Welche Features das nun für den Betatest angekündigte Update mit sich bringen wird, ist aktuell nicht bekannt, das will Sony in den kommenden Wochen nachreichen.