PlayStation Direct: Sony startet Shop für PS5-Konsolen und Zubehör

Mit der Eröffnung des PlayStation Direct-Shops beginnt Sony auch in Deutschland mit dem Direktvertrieb seiner PS5-Konsolen und passenden Spielen sowie Zubehör. Somit eröffnet sich für Interessenten eine weitere Chance, noch vor Weihnachten an eine PlayStation 5 zu kommen.

Neue Anlaufstelle mit geringen Chancen auf eine PlayStation 5

Eine hohe Nachfrage und der weiterhin anhaltende Chipmangel sorgen dafür, dass die PS5-Konsolen, egal ob mit Blu-ray-Laufwerk oder als Digital Edition, weltweit ausverkauft sind. Zwar erhalten (Online)-Händler wie Amazon, Media Markt, Saturn, Gamestop und Otto stetig geringe Chargen für den Verkauf, doch wer nicht zur richtigen Zeit im richtigen Shop ist, hat meist das Nachsehen. Hinzu kommen diverse Bot-Systeme, die es Otto Normalverbraucher nahezu unmöglich machen, eine der begehrten PlayStation 5-Systeme zu kaufen.Auch der jetzt in Deutschland eröffnete PlayStation Direct-Store , in dem Sony selbst den Verkauf abwickelt, bereitet nur wenig Hoffnung. Zwar werden auch hier die beiden PS5-Varianten gelistet, jedoch sind beide derzeit nicht lieferbar. Ob der japanische Hersteller in Zukunft vorrangig den eigenen Online-Shop anstelle der üblichen Anlaufstellen beliefert, bleibt natürlich abzuwarten. Abseits der Konsolen können sich PS5-Besitzer hier mit aktuellem Zubehör eindecken. Vom DualSense-Controller in verschiedenen Farben bis hin zum Pulse 3D Wireless-Headset sind nahezu alle Artikel und auch Boxed-Spiele verfügbar.Wie es zu erwarten war, bietet Sony via PlayStation Direct nahezu alle Produkte zur unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) an. Ähnlich ist es bei Microsoft und der Xbox Series X bzw. den dazu passenden Controllern und Co. der Fall. In Hinsicht auf die ausverkauften Konsolen dürfte das, gegenüber überteuerten Angeboten auf Auktions- und Kleinanzeigen-Plattformen, jedoch wohl das geringste Übel sein. Nachfolgend findet ihr die Auflistung von bekannten Online-Händlern, die nebst Sony selbst eine Chance auf den Kauf der PS5 bieten.