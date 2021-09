PlayStation Plus: Sony kündigt neue Gratis-Spiele für Oktober an

Wer die kostenpflichtige PlayStation Plus-Mitgliedschaft abonniert hat, kann sich im kommenden Monat wieder über kostenlose Spiele-Titel für die PS4 und PS5 freuen. In der nächsten Woche werden drei Games zur Verfügung gestellt. Ein Spiel steht exklusiv für die PS5 bereit.

Abo für Online-Multiplayer erforderlich

Bei den drei Spielen, die im Rahmen von PlayStation Plus ohne zusätzliche Kosten installiert werden können, handelt es sich um "Hell Let Loose", "Mortal Kombat X" sowie "PGA Tour 2K21". Während die letzten beiden Titel sowohl auf der PlayStation 4 als auch auf der PlayStation 5 gespielt werden können, wird "Hell Let Loose" exklusiv für die Next-Gen-Konsole angeboten. Alle drei Games können laut Sony ab dem 5. Oktober heruntergeladen werden. Der Download ist bis zum 1. November möglich. Danach erscheinen neue Spiele.Bis zum 4. Oktober haben Plus-Mitglieder noch die Möglichkeit, die im September be­reit­ge­stell­ten Titel auszuprobieren. Unter den Spielen befinden sich "Overcooked: All You Can Eat", "Predator: Hunting Grounds" und "Hitman 2".Während es sich bei "Hell Let Loose" um einen Multiplayer-Shooter handelt, stellt "Mortal Kombat X" ein Prügelspiel dar. Im Golf-Simulator "PGA Tour 2K21" kann der Spieler ebenfalls gegen Gegner antreten.Um die genannten Titel herunterladen zu können, wird ein PlayStation Plus-Abo benötigt. Bei monatlicher Zahlung schlägt die Mitgliedschaft mit 8,99 Euro zu Buche. Für drei Monate werden 24,99 Euro fällig. Zwölf Monate kosten lediglich 59,99 Euro, sodass der Käufer einiges an Geld sparen kann. Die PlayStation Plus-Mitgliedschaft wird nicht nur für die neuen Spiele, sondern auch für Online-Multiplayer-Games benötigt. Aus diesem Grund dürften die meisten PlayStation-Besitzer ohnehin schon ein Abo abgeschlossen haben.