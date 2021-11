Patent bestätigt: Sony bereitet eigene Faceplates für PlayStation 5 vor

Sony ist zuletzt immer wieder durch konsequentes Vorgehen gegen Drittanbieter von Faceplates aufgefallen. Nun ist offenbar klar, warum: Denn es wurde ein Patent veröffentlicht, das zeigt, dass die Japaner wohl eigene Faceplates zum Nachrüsten bzw. Verschönern der PS5 planen.

Patent geht offiziell an Sony

Die PlayStation 5 ist derzeit nur in einer weißen Version erhältlich, doch das ist natürlich kein Design, das jedem Käufer einer PS5 gefällt. So mancher wünscht sich eine schwarze oder andersfarbige Ausgabe der Konsole und das machen sich Dritthersteller zu Nutze. Sie bieten alternative Designs an, die man anstecken oder aufkleben kann. Dagegen ist Sony aber in den vergangenen Monaten mit ungewöhnlicher Konsequenz vorgegangen.Nun ist ein Patent des Elektronikriesen aufgetaucht bzw. veröffentlicht worden, das zeigt, dass sich Sony selbst ein Stück des Faceplate-Kuchens erhofft. Denn wie OP Attack entdeckt hat (via Eurogamer ), beantragte Sony bereits im Vorjahr, genauer gesagt zum Start der PlayStation 5, ein entsprechendes Patent. Diesem Antrag wurde nun entsprochen, das United States Patent and Trademark Office (USPTO) hat dieses Schutzrecht vergangene Woche bestätigt.Eine echte Überraschung ist das nicht, denn bereits kurz nach dem Start der PS5 hat der (mittlerweile ehemalige) Sony-Manager Matt MacLaurin angedeutet, dass eine schwarze Ausgabe der PlayStation 5 kommen könnte oder sogar wird.Es ist also wohl keine Frage mehr, ob alternative Faceplates kommen, sondern nur noch eine des Wann. Über letzteres kann man derzeit nur spekulieren, allzu lange dürfte es aber wohl nicht mehr dauern, bis man seine Sony-Konsole in einer anderen Farbe "einkleiden" kann. Denn mit einem Patent hat man auch jegliche Rechtssicherheit, um Konkurrenten ähnliche bzw. alternative Lösungen zu untersagen.