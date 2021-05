PlayStation 5 bald profitabel, PS4-Megahit wird für PC umgesetzt

Sony hat seine neue Konsole im vergangenen Herbst veröffentlicht und die PlayStation 5 war und ist der erwartete und erhoffte Hit. Dennoch musste der Hersteller sie bisher unter Verlusten verkaufen, zuletzt waren sie sogar noch höher als im Herbst. Doch das ändert sich bald.

Uncharted 4 für den PC

Es ist alles andere als ein Geheimnis, dass die Konsolenhersteller anfangs besonders knapp kalkulieren und ein Minus in Kauf nehmen. Denn man will vor allem eine breite Hardware-Basis für Spieleverkäufe schaffen. Sony hat nun in einer für Investoren gedachten Präsentation ( PDF ) verraten, dass die Produktions- und Komponentenkosten im Februar und März dieses Jahres sogar über jenen von Ende des vergangenen Jahres lagen.Man bewegte sich aber stets über dem durchschnittlichen Verkaufspreis, also im Minus. Die Produktionskosten sind jedoch im April und Mai stark gefallen. Der japanische Konzern erwartet deshalb, dass man den Break-even-Point, also die Profitabilität, bereits im Juni erreichen und dann auch in der Plus-Zone bleiben kann. Sony rechnet das für die Standard-Version der PS5 vor, wie sich das Ganze im Fall der PS5 Digital Edition verhält, ist nicht bekannt.Die Präsentation hat diverse weitere Graphen und Zahlen zu bieten, doch man kann auch für viele Spieler interessante Ankündigungen entdecken. So verrät Sony allen voran, dass der PlayStation 4-Blockbuster Uncharted 4: A Thief's End für den PC portiert wird.Damit setzt Sony seinen jüngsten "Trend" fort, denn man hat zuletzt mit der PC-Version von Horizon Zero Dawn große Erfolge gefeiert. Der PlayStation-Hersteller ist nämlich auf den Geschmack gekommen, Sony-Spiele und -Marken sollen künftig verstärkt für PC und auch Mobilgeräte umgesetzt werden.Wie erfolgreich Horizon Zero Dawn auf dem PC war, ist an einer auf den ersten Blick kryptischen Zahl zu sehen, nämlich "ROI 250%+" - ROI steht für Return of Investment und das bedeutet im Wesentlichen, dass Sony am PC mehr als doppelt so viel Geld mit dem Spiel gemacht hat, als man in Horizon Zero Dawn investiert hat.