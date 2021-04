PlayStation 5: Die PS5-Lieferungen werden sich 2021 nicht verbessern

Der PS5-Hersteller hat heute seine Quartalszahlen bekannt gegeben und diese sind dank hervorragender Verkäufe der neuen Konsole auch erfreu­lich. Sony hätte aber sicher noch bessere Zahlen gehabt, wenn die PS5 lieferbar gewesen wäre. Und die Konsole wird auch begehrt bleiben.

Es bleibt schwierig, eine PS5 zu ergattern

Was Sony tun kann

Sony konnte seit dem Start der neuen Konsole bis Ende März 2021 insgesamt rund 7,8 Millionen Geräte verkaufen, das hatte für den japanischen Elektronikriesen mehr als erfreuliche Quartalszahlen zur Folge. Im Anschluss an die Bekanntgabe des jüngsten Geschäftsergebnisses gab es dann die übliche Telefonkonferenz mit Anlegern und dort war natürlich auch die Verfügbarkeit der PlayStation 5 eines der zentralen Themen.Für PlayStation-Fans, die nach wie vor Probleme haben, eine Konsole zu ergattern, gab es dort aber nicht unbedingt gute Nachrichten - und das ist natürlich auch für den Konzern alles andere als erfreulich. Denn Sonys Chief Financial Officer Hiroki Totoki sagte (via VGC ), dass man nicht davon ausgeht, dass man die Lieferschwierigkeiten dieses Jahr komplett beseitigen kann.Laut dem CTO sieht sich das Unternehmen derzeit verschiedene Lösungen an, wie man der weltweiten Verknappung von Hardware-Komponenten begegnen kann. Dazu zählen auch potenzielle Änderungen des Hardware-Designs sowie die Suche nach alternativen Zulieferern.Ziel ist es, im zweiten Jahr der PS5 höhere Verkaufszahlen als bei der PS4 zu erzielen: "Können wir dabei das Angebot drastisch erhöhen? Nein, das ist nicht wahrscheinlich", sagte Totoki. "Der Mangel an Halbleitern ist ein Faktor, aber es gibt noch andere, die sich auf das Produktionsvolumen auswirken werden. Im Moment würden wir gerne die Zahl von 14,8 Millionen übertreffen, das waren die Verkäufe PS4 im zweiten Jahr."