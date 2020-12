PlayStation 5 - Neue und kommende Spiele-Hits im Überblick

Sony hat ein weiteres Werbevideo zur PlayStation 5 veröffentlicht und zeigt darin einige der bereits erhältlichen sowie in den nächsten Monaten erscheinenden Spiele-Highlights für die neue Plattform. Dazu zählen etwa Marvel's Spider-Man: Miles Morales oder Gran Turismo 7.Die PlayStation 5 ist da, auch wenn die Konsole derzeit bis auf weiteres restlos ausverkauft ist. Auch erste Spiele gibt es bereits, von denen Sony einige zusammen mit noch un­ver­öf­fent­lich­ten Titeln in einem Video zusammenfasst. Bei den erhältlichen Spielen handelt es sich um Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls, Godfall, Sackboy: A Big Adventure, NBA 2K21 und Call of Duty: Black Ops Cold War.Als kommende Spiele werden gezeigt: Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Deathloop, Ghostwire: Tokyo, Ratchet & Clank: Rift Apart, Destruction AllStars, Resident Evil Village und Project Athia. Alle diese Spiele erscheinen voraussichtlich im nächsten Jahr.