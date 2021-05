Sony Playstation Store: Klage gegen unnötig hohe Spiele-Preise

In einer Sammelklage gegen Sony Interactive Entertainment soll entschieden werden, ob der Konzern ein Monopol für den Verkauf von PlayStation-Spielen aufgebaut hat. Es geht dabei auch um erhöhte Preise für Downloads.

Händlerverbot für Downloads

Zu Hohe Preise für Downloads

Das berichtet das Online-Magazin Bloomberg . Demnach wird Sony jetzt verklagt wegen der Beschränkung des Kaufs von Spielen im PlayStation Store. In der Klage - eingereicht vor Kurzem beim U.S. District Court, Northern District of California in San Francisco - heißt es unter anderem: " Sony Interactive Entertainment LLC betreibt ein unrechtmäßiges Monopol, indem es den Kauf von PlayStation-Spielen auf den hauseigenen Store beschränkt."Nun wird eine Sammelklage angestrebt, in der sich Verbraucher, also die Spieler, gegen die Restriktionen von Sony wehren. In der Anklageschrift wird aufgeführt, dass Sony vor zwei Jahren aufgehört hat, Händlern von Drittanbietern - darunter Amazon.com Inc., Best Buy Co. und Walmart Inc. - zu erlauben, Download-Codes für PlayStation-Spiele zu verkaufen. Infolgedessen wurde Sonys PlayStation Store die einzige Quelle für digitale PlayStation-Spiele, so die Verbraucher. Damit hat sich Sony ein Monopol geschaffen und kassiert kräftig ab, meinen die Spieler."Sonys Monopol erlaubt es dem Unternehmen, suprakompetitive Preise für digitale PlayStation-Spiele zu verlangen, die deutlich höher sind als die ihrer physischen Gegenstücke, die in einem wettbewerbsfähigen Einzelhandelsmarkt verkauft werden, und deutlich höher, als sie in einem wettbewerbsfähigen Einzelhandelsmarkt für digitale Spiele sein würden", so der Vorwurf. Laut der Klage zahlen die Leute am Ende bis zu 175 Prozent mehr für herunterladbare Spiele als für die gleichen Spiele auf einem Datenträger.