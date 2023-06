Media Markt MwSt.-Rabatt: Playstation 5 + 2 Controller zum Bestpreis

Das Bundle aus PlayStation 5 und zwei DualSense Controllern wir bei Media Markt aktuell zum stark reduzierten Preis von nur 521 Euro verkauft. Dank des Mehrwertsteuer-Rabatts kann man sich so ein perfektes, günstiges Einsteiger-Paket aus Spielekonsole und zwei Gamepads gönnen.

Mehr Infos zur PlayStation 5 und dem DualSense-Controller

Auch auf einschlägigen Schnäppchen-Plattformen wird das Angebot des PS5-Bundles bei Media Markt gefeiert. Effektiv kann man so etwa 50 Euro im Vergleich zu anderen Händlern sparen. Unserer Meinung nach ein sehr guter Deal.Die PlayStation 5 ist eine der beliebtesten Spielekonsolen, die mit mehreren herausragenden Features überzeugt. Ein wesentlicher Vorteil ist die Custom-SSD, die schnelle Ladezeiten und nahtlose Spieleerlebnisse ermöglicht. Mit einer Kapazität von bis zu 825 GB und einer rohen Datenrate von 5.5 GB/s kann die PS5 drastisch reduzierte Ladezeiten und schnelle Spiele-Installationen anbieten, was das Spielgefühl erheblich verbessert.Darüber hinaus ist die PS5 mit einem maßgeschneiderten AMD-Prozessor ausgestattet, der auf der Zen 2-Architektur basiert und über 8 Kerne mit 3,5 GHz verfügt, sowie einer leistungsstarken GPU, die Raytracing und Auflösungen von bis zu 8K unterstützt. Spieleentwickler fokussieren sich klar auf zwei Faktoren, 4K-Auflösung mit 60 FPS oder aber das klassische 1080p mit bis zu 120 FPS. Alles im Optimalfall kombiniert mit Raytracing.Die beiden mitgelieferten DualSense-Controller verwenden adaptive Trigger, die das Gefühl der Immersion in Spielen verbessern. Diese Trigger bieten haptisches Feedback, das die physische Wirkung von Aktivitäten im Spiel, wie das Abfeuern einer Waffe oder das Fahren über unebenes Gelände, simuliert. Dieses haptische Feedback ist weitgehend anpassbar, sodass Entwickler das Feature nutzen können, um die Immersion und den Realismus ihrer Spiele zu erhöhen.Der Controller hat zudem ein eingebautes Mikrofon und eine verbesserte Akkulaufzeit im Vergleich zu den DualShock 4 Controllern der PS4. Insgesamt stellen diese Verbesserungen sicher, dass die PS5 den Spielern ein unvergleichliches und intensives Spielerlebnis bietet, egal ob sie sich das Gamepad für den lokalen Multiplayer zulegen oder einfach nur um einen zweiten DualSense stets parat zu haben.