Seit Wochen gibt es Diskussionen um den "schwarzen Samurai" Yasuke, der eine der beiden zentralen Figuren im nächsten Teil von Assassin's Creed sein wird. Dabei wird um die historische Genauigkeit dieser Figur gestritten - vor allem auch auf Reddit. Dort hat man nun aber genug.

Ubisoft

Geschichte und Genauigkeit in Assassin's Creed

"Wir sind erschöpft"

Zusammenfassung Diskussionen um Yasuke in Assassin's Creed wegen historischer Genauigkeit

Debatten und Petitionen zur Bezeichnung Yasukes als Samurai

Rassismusvorwürfe prägen die Auseinandersetzungen im Subreddit

Moderatoren des Subreddits setzen Grenzen bei ermüdenden Diskussionen

Assassin's Creed als historische Fiktion, nicht als Geschichtsbuch

Spielbare Figur Yasuke basiert auf historischer Person, aber fiktiv erweitert

Subreddit soll Austausch über Spiele fördern, nicht über historische Details

Gleich vorweg, und man möge dem Autor einen kommentarhaften Einschlag entschuldigen: Es ist fast schon zum Brüllen komisch, dass es in den folgenden Zeilen um Diskussionen zur "historischen Genauigkeit" geht, und zwar in einem Spiel, in dem die Templer und Assassinen um die Weltherrschaft streiten und die Guten des Spiels Verbündete wie Leonardo da Vinci hatten - und die Geschichte gebogen und gedreht wird, wo es nur geht, um das fantastische und Sci-Fi-artige Spielkonzept umsetzen zu können.Im Fall von Assassin's Creed Shadows gibt es aber dennoch seit Wochen Diskussionen und Petitionen, die sich im Wesentlichen um ein Detail drehen, nämlich die Frage, ob man den Afrikaner Yasuke offiziell als Samurai bezeichnen kann oder nicht. Denn es gibt zwar keine Zweifel, dass es diesen gegeben hat, im Detail stimmt aber natürlich vieles nicht - und daran entzünden sich eben viele sinnlose Diskussionen.Im Mittelpunkt der Debatte steht auch Rassismus bzw. was manche dafürhalten, und dazu gibt es auch immer wieder im inoffiziellen Subreddit zur Ubisoft-Spielereihe immer wieder Beiträge, in denen übelst gestritten und immer wieder auch beleidigt wird.Und davon haben die Moderatoren nun genug. In einem Beitrag schreiben sie, dass man endgültig genug davon habe: "Wir sind alle erschöpft von dieser ermüdenden Diskussion, die schon endlos zu Tode geredet wurde." Man erklärt auch weiter, was Fans der Reihe sicherlich wissen (sollten): "Assassin's Creed ist eine historische Fiktion. Das bedeutet, dass bestimmte Schauplätze, Ereignisse und Figuren zwar auf der Realität beruhen und sogar einen leichten Fokus auf Genauigkeit haben können, ihre Darstellungen aber weitgehend übertrieben sind, um ein unterhaltsames Videospiel zu schaffen."Auch wenn Yasuke die erste spielbare Figur ist, die auf einer historischen Person beruht, gelte die oben erwähnte Regel immer noch. "Yasuke, der ein Samurai ist, wie von mehreren seriösen Historikern auf der ganzen Welt, auch in Japan, bestätigt wurde, hat in der realen Welt vielleicht nicht so eine große Rolle gespielt wie in Shadows. Das ist in Ordnung. Es ist ein Videospiel."Das Subreddit existiert, damit sich Fans der Spiele austauschen können, schreiben die Moderatoren, und nicht für endlose Debatten über historische Details: " Wenn ihr also speziell hier seid, um Kommentare über euren Unmut über die Einbeziehung von Yasuke oder verschiedene andere ungenaue Details zu hinterlassen, die in Ubisofts Darstellung des feudalen Japans aufgezeigt wurden, ist es an der Zeit zu verstehen, dass dies nicht der richtige Ort für diese Diskussion ist und es auch nie sein wird."Wer es dennoch macht, der fliegt: "Alle weiteren Kommentare, die versuchen, Yasukes gesellschaftlichen Status anzufechten, seine Aufnahme in das Spiel zu verunglimpfen oder Aussagen enthalten, die an Besorgnis über die historische Genauigkeit grenzen, werden umgehend entfernt und mit einem Bann belegt."